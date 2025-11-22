西藏鹽湖秘境　會變色的扎布耶茶卡　富含「白色黃金」？

在西藏一無人區深處，藏着一個極其冷門小眾的鹽湖奇景——這裏的湖水會變成粉紅色，湖中還擁有價值連城的礦產寶藏，這是扎布耶茶卡，一個被少數人稱為西藏「天空之鏡」的秘境。

這片同時擁有自然奇觀與戰略資源的鹽湖，究竟隱藏着怎樣不為人知的故事？



西藏粉紅秘境 扎布耶茶卡為何會變色？

扎布耶茶卡，這個靜靜躺在西藏日喀則仲巴縣羌塘無人區上的鹽湖，海拔高達4,429米，分為南、北兩湖，南湖面積243平方公里，固液並存，而北湖則是約100平方公里的滷水湖（高濃度鹽份的鹹水湖）。

對大多數遊人來說，扎布耶茶卡是個十分陌生的名字，然而，它的景致，卻能讓駐足過這片地方的人都留下深刻印象。

在西藏日喀則地區的仲巴縣，有一座風景優美但冷門的鹽湖，叫扎布耶茶卡。（艾艾艾小艾@小紅書/當代中國授權）

扎布耶茶卡夢幻的景色能與青海茶卡鹽湖媲美，人們稱它為西藏的「天空之鏡」。（Shutterstock/當代中國授權）

扎布耶茶卡最獨特之處，是湖水會因季節、氣候、微生物等因素變化成粉紅色。（Shutterstock/當代中國授權）

從高空俯瞰，扎布耶茶卡的鹽湖仿佛散落在西藏大地上的調色盤。（Love in Brilliance@小紅書/當代中國授權）

扎布耶茶卡最神秘之處，在於它變幻莫測的湖水顏色，大多數時候，它就像其他高原湖泊一樣呈現淡藍或深藍色，但在特定條件下，湖水會變成粉紅甚至深紅色，這種罕見的自然現象，源自於湖水中特有的微生物——鹽滷蟲，它還有一個我們較為熟悉的名字，又叫豐年蝦。

這些微小的生物在特定環境下大量繁殖，它們的色素讓整個湖泊披上了夢幻的粉紅外套，這種自然奇觀也吸引了2017年中國首部極地冒險電影《七十七天》的製作團隊，將此處選為重要取景地。

不過，想要親眼目睹這奇景，需要恰到好處的時機，無論是特定的氣溫、光照還是微生物活動條件都缺一不可。

扎布耶茶卡 是中國鋰電池原料之一

這片粉紅色的湖水之下，原來更暗藏玄機──扎布耶茶卡不僅是世界三大鋰鹽湖之一，更以184萬噸的鋰資源儲量位居亞洲首位。

這一切要從1982年説起，當年，地質學家鄭綿平在這裏發現了天然原生碳酸鋰，後被命名為「扎布耶石」，這項發現，瞬間將這個偏遠的高原鹽湖推上了世界舞台。

扎布耶茶卡富含鉀、鋰、銫等礦物元素，其中，碳酸鋰更是中國鋰電池原料之一，是西藏高原上的「能源寶庫」。（Cooopper@小紅書/當代中國授權）

扎布耶茶卡的滷水含鋰濃度位居世界第二，其獨特的天然碳酸鋰固體資源在全球堪稱獨一無二，隨着中國新能源汽車產業的蓬勃發展，這片高原鹽湖的價值正日益突顯。

得天獨厚的「高鋰＋貧鎂」特性，讓這裏的滷水接近碳酸鋰飽和點，形成了開採成本更低、提煉效率更高的天然優勢，如今，從扎布耶茶卡提取的鋰產品，正成為支撑新能源產業發展的重要基石之一。

扎布耶茶卡綠色綜合開發利用萬噸電池級碳酸鋰項目，坐落於鹽湖旁，是西藏首個首個現代化新能源材料項目。（中國化工報/當代中國授權）

除了原生碳酸鋰外，扎布耶茶卡還蘊藏鉀、硼、銫（讀音：「色」）等多種稀有元素，堪稱一座天然的資源寶庫。鉀鹽保障農業生產的命脈，硼在工業生產上不可或缺，而銫更是在衛星導航等高科技領域扮演關鍵角色。

隨着萃取技術、薄膜分離技術等創新製程的突破，如今這些珍貴資源的回收效率與產品純度正不斷提升。

更值得一提的是，在資源開發過程中，扎布耶茶卡當地特別注重生態保護，透過研發綠色開採工藝，努力實現經濟發展與環境保護的平衡，讓這片高原鹽湖在新時代煥發出可持續的生機。

本文獲「當代中國」授權刊出，歡迎關注：https://www.ourchinastory.com/

