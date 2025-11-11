西藏航空飛河北航班　高月齡孕婦未提供適航證明　拒不下機致延誤

綜合內媒報道，11月10日西藏航空成都飛往石家莊的航班，一名高月齡孕婦無法提供適航證明，機組人員勸其下飛機遭拒，後來民警到場才將其勸離。事件導致航班延誤約一個小時。



網傳影片。（極目新聞）

有網傳影片顯示，機艙內乘客多已登機，但前艙門處有一女子與機組人員發生爭執，拍攝者稱 ：「一位孕婦超月齡登機，整個機組勸說協商她也拒不離機。僵持了一個半小時，最後警察來了，才弄下飛機。」

另有一名旅客邢先生說，該名孕婦登機後說自己是大齡孕婦，需要乘組照顧，乘務員說有規定高月齡孕婦需提供適航證明才能乘機，孕婦拒不下機，機長都出來勸阻，後來民警到場才將其勸離。

還有旅客張先生對內媒表示：「乘客們登機後，一位孕婦跟空乘人員說她孕周超過35周，要特殊照顧她，要是出了什麼事得負責任。」

孕婦無法提供適航證明但拒絕下機。（截圖）

據報道，涉事航班為西藏航空TV9975次航班，從成都雙流機場飛往石家莊正定機場，該航班計劃於11月10日17時15分起飛，19時20分降落，實際起飛時間為18時45分，到達時間為20時26分，延誤約一個小時。

西藏航空客服人員稱，經查詢該航班因旅客原因延誤，具體原因並未顯示，對於其他旅客暫無補償。客服人員表示，關於孕產婦乘客規定，乘機當日懷孕不足32周的，除醫生診斷不適宜乘機者外，按一般旅客運輸；懷孕滿32周但不足35周的孕婦，需提供縣級或二級甲等以上醫療單位出具的醫療證明，並簽署風險告知書；若懷孕超過35周則禁止乘機。