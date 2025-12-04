28歲男赴西藏行山失聯家屬5萬懸賞 警方：人滾落到山下或已罹難
撰文：盧詩文
出版：更新：
一名28歲的男子在西藏攀登海拔6010米的洛堆峰期間失聯多天，家屬曾懸賞5萬元（人民幣，下同）尋人。12月4日，當地警方證實已尋獲該名失聯者，其位置處於山下，初步判斷或已罹難。
《紅星新聞》報道，遇難者雷某原籍河南，原先與姐姐同在北京工作，但近日辭職。他熱愛行山，曾到多地行山，但缺乏雪山經驗。11月28日，雷某前往西藏，12月1日上午9時許，他與另外3名登山者（兩男一女）結伴攀登洛堆峰。登山期間4人走散，雷某獨自選擇另一路線後失去聯繫。
其姐姐雷女士透露，當天下午2時許，她還與弟弟互通訊息，對方自稱「沒事」。下午3時許，雷某在微信群發布山頂照片，表示已成功登頂。然而至當晚7時，同行者下山後發現雷某失蹤並無法聯繫，隨即報警。當地警方與藍天救援隊接報後展開連日搜索。
12月4日中午，尼木縣公安局民警證實已尋回失聯者，其位置處於山坡下方，「其滾落到了山下，看情況可能已經去世了」。目前，家屬已抵達當地並與警方對接。
資料顯示，洛堆峰位於念青唐古拉山脈南端，冬季氣候嚴寒，日間平均氣溫低至零下10攝氏度，夜間可達零下30度，攀登風險較高。
