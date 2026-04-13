《央視財經》近日揭發一條完整的AI色情產業鏈，不法商家以不足10元（人民幣，下同）的低價兜售教程與提示詞，用戶僅需一張照片並配合幾句隱晦指令，短短幾分鐘內便能生成大尺度色情影片。



9.9元就能買到「色情提示詞」繞過限制

據《央視財經》報道，近年來，在多個互聯網平台搜索「AI製作美女影片」、「AI擦邊賽道」等關鍵字，即可輕易找到相關教程。教程號稱「一張圖片、幾句話就能手搓大尺度影片」。

為了兜售教程，賣家還刻意引導用戶如何規避監管，比如使用境外圖生影片AI軟件、將程序部署在本地電腦離線運行等。

同時，在「萬象小店」及「楠楠素材庫」等電商平台，僅需花費不足10元，便買到極其詳細的提示詞。這些提示詞對髮型、身材甚至腰胯扭動幅度都有細緻刻畫。賣家更特意將敏感詞翻譯成英文，利用語言差異規避平台的內容審核機制。

僅需花費不足10元人民幣，便買到極其詳細的提示詞。（央視財經）

這些提示詞對髮型、身材甚至腰胯扭動幅度都有細緻刻畫。（央視財經）

報道指出，央視記者對10款主流AI應用的實測，雖然多數軟件會攔截露骨詞彙，但只要將提示詞修改得足夠「隱晦」，審核機制便形同虛設。例如在「哩布哩布AI」（Liblib）等平台上，輸入特定提示詞後，短短數分鐘內便生成了半裸女性跳舞影片，全程未觸發任何警示。

此外，市面上甚至出現專門提供「快速換臉」的軟件，使用者只需上傳照片並付費，即可生成全裸照片或色情影片，嚴重侵犯肖像權並觸犯法律。

提供「快速換臉」的軟件，使用者只需上傳照片並付費，即可生成全裸照片或色情影片。（央視財經）

虛擬陪伴軟件成涉黃聊天軟件，境外App攻陷年輕人

報道亦指出，除了影片生成，AI虛擬陪伴亦成為重災區。由於AI高度定製化，不法份子開發灰色通道，將尺度極大、充斥着色情內容的境外AI聊天軟件引入國內。

央視記者實測一款名為「Dady」的App，發現AI會自動生成三種回覆提示，內容幾乎全圍繞色情話題。報道指出，戀愛的感覺、及時的回覆、量身定製的人設，吸引着眾多年輕人沉浸其中，更不乏未成年人，這寫AI聊天軟件對心智未成熟的未成年人極具誘惑力。

央視記者實測一款名為「Dady」的App，發現AI會自動生成三種回覆提示，內容幾乎全圍繞色情話題，這對心智未成熟的未成年人極具誘惑力。（央視財經）

面對AI技術濫用，內地監管部門正加速織密法網。2025年4月，網信辦啟動「清朗·整治AI技術濫用」專項行動，重點打擊未經備案的違規AI產品。

此外，《人工智能擬人化互動服務管理暫行辦法》於今年4月10日正式公布，明確要求服務商必須進行安全評估與算法備案，並針對未成年人保護作出嚴格規定。中國電子技術標準化研究院專家何延哲提醒，下載未經審核的境外軟件，不僅面臨法律風險，更可能導致個人資訊外洩及病毒入侵。