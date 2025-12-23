快手直播間深夜出現大量色情內容　官方稱遭攻擊已報警

12月22日晚，內地知名短影音平台快手直播間出現大量色情內容，有直播間觀看人數上萬。快手回應稱平台遭到黑灰產攻擊，已經報警。



2025年11月27日，上海體博會在世博展館舉行。快手。（CFP）

12月22日晚，不少內地網友反映快手平台直播間出現大量色情內容，包括播放淫穢影片、主播擦邊低俗表演等，有的直播間觀看人數上萬。有網友稱「舉報都沒用」、「瘋了嗎」、「辣眼睛」。

網傳直播內容。（微博）

網民評論。（微博）

今日（12月23日）凌晨，快手表示，昨日（22日）22時左右，平台遭到黑灰產攻擊，目前已緊急處理修復中，平台堅決抵制違規內容，相應情況已上報給相關部門，並向公安機關報警。

專家分析：黑灰產已全面邁入 「自動化攻擊」 時代

據《澎湃新聞》，在短短60到90分鐘內，黑客組織通過技術手段侵入快手系統，導致整個平台安全體系陷入癱瘓。

奇安信安全專家汪列軍表示，此次攻擊之所以能造成大規模破壞，核心原因在於黑灰產已全面邁入 「自動化攻擊」 時代，而平台仍依賴傳統人工防禦模式。黑客藉助自動化工具批量註冊、操控殭屍號，實現違規內容的秒級發佈與擴散，這種規模化攻擊完全超出人工審核的應對極限。

黑客示意圖。（CFP）

傳統人工審核存在天然滯後性，面對每秒數十條的違規內容洪流，往往陷入 「封禁不及新增」 的被動局面，即便增派人手也難以填補攻防效率差。