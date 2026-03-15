台男同志獲知染性病情緒崩潰　白色情人節輕生失敗後持刀怒殺男友

昨日（14日）白色情人節在台南市北區發生一宗兇殺案，有對男同志情侶中的一方不滿被愛侶傳染性病，昨天上午企圖自戕失敗，晚上怒找另一半討交代，被拒絕後憤而亂刀砍死對方。



警方調查，疑兇姚男現年20多歲，跟黃姓男友同年齡層，雙方會固定發生性關係。

全案始於姚男昨天被醫生告知自己得了性病，醫生表示對方可能是性病潛伏期，所以對方才會沒有症狀，姚男因此情緒崩潰，同日上午自戕失敗後，旋即跑去台南市北區的某百貨公司門口等男友下班，要對方解釋。

豈料，黃姓男友下班後，簡短冷漠回應說：

我沒病、不是傳染者。

之後就轉身迅速走人，姚男火大持刀尾隨，接著在騎樓處衝上前猛砍，黃男的脖子、腹部中了好幾刀，旋即倒臥血泊，被路人發現趕緊報案，但黃男傷勢過重，搶救至今天凌晨1點多仍宣告不治。

姚男也被當場逮捕，偵訊後依涉犯《刑法》殺人罪嫌移送台南地檢署偵辦，黃男遺體預計今天被檢察官跟法醫相驗，要釐清致命傷在何處及確切的死因。

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