習鄭會｜10項惠台政策含陸客赴台　張榮恭促台政府勿阻攔積極回應

4月10日習鄭會後，中國大陸釋放10項對台利好政策，包括全面恢覆兩岸空中客運直航、金馬通橋，以及完善涉台漁業準入管理等，此外推動恢覆上海市及福建省居民赴台（本島）個人遊試點。



還在大陸參訪的國民黨副主席張榮恭今日在見記者時表示，10項惠台政策主要聚焦兩岸交流合作，特別是增進民生福祉。尤其鄭麗文此行的目的就是為台海開太平，為民生謀福祉。國民黨樂見大陸方面今日的宣佈，也希望台灣政府能夠積極回應。



據台灣中央社報道，張榮恭表示，中共總書記習近平10日會見鄭麗文的時候提到4點意見，其中就包含增進民生福祉，可見兩人對於兩岸關係上的民生福祉取得高度共識。對於中共中央台辦今天的宣布，國民黨表示歡迎，希望台灣有關方面共同來推動，不要受到任何阻攔，這才有利於台灣人民。

2026年4月10日，中共中央總書記習近平在北京會見鄭麗文主席率領的中國國民黨訪問團。（新華社）

對於是否希望台灣政府能接下這顆球，張榮恭說，去年台灣民眾進入大陸已超過500萬人次，上一次國民黨執政時期，兩岸直航的航點非常的多，民眾對於增加兩岸直航的航點是有高度的期待。他稱，非常樂見今天大陸方面的宣布，也希望台灣的政府能夠積極的回應，為民眾提供方便，特別是為台灣的民眾提供方便。

張榮恭提到，2005年時任國民黨主席連戰結束和平之旅時，陸方提出三大利多政策就包括大陸居民到台灣旅遊，台灣當時非常高興有這種宣布，但受限於當時政府政策不願意接受。他表示，台灣民間社會非常希望有越來越多大陸民眾到台灣旅遊，旅遊界一定會非常高興，「我希望台灣政府不要再有任何的阻攔，也能夠做出積極的回應。」

習鄭會後，陸推10項惠台政策，包括陸客赴台。（資料圖片）

張榮恭接受記者採訪。圖源：聯合新聞網

另外，有媒體提問，大陸方面目前都是要有「九二共識」才能夠談，如果民進黨政府不接受「九二共識」，是否就沒有談的空間？張榮恭回應，「很多事情只要宣布開放了，它就可以共同來促進，有些事情像兩岸的航點，其實台灣方面只要接受了，也就可以實現了」。

4月12日是鄭麗文一行在大陸的最後一日，上午將到小米參訪，結束後將搭乘下午的班機從北京返回台灣。