習鄭會｜10項惠台政策含陸客赴台 張榮恭促台政府勿阻攔積極回應
4月10日習鄭會後，中國大陸釋放10項對台利好政策，包括全面恢覆兩岸空中客運直航、金馬通橋，以及完善涉台漁業準入管理等，此外推動恢覆上海市及福建省居民赴台（本島）個人遊試點。
還在大陸參訪的國民黨副主席張榮恭今日在見記者時表示，10項惠台政策主要聚焦兩岸交流合作，特別是增進民生福祉。尤其鄭麗文此行的目的就是為台海開太平，為民生謀福祉。國民黨樂見大陸方面今日的宣佈，也希望台灣政府能夠積極回應。
據台灣中央社報道，張榮恭表示，中共總書記習近平10日會見鄭麗文的時候提到4點意見，其中就包含增進民生福祉，可見兩人對於兩岸關係上的民生福祉取得高度共識。對於中共中央台辦今天的宣布，國民黨表示歡迎，希望台灣有關方面共同來推動，不要受到任何阻攔，這才有利於台灣人民。
對於是否希望台灣政府能接下這顆球，張榮恭說，去年台灣民眾進入大陸已超過500萬人次，上一次國民黨執政時期，兩岸直航的航點非常的多，民眾對於增加兩岸直航的航點是有高度的期待。他稱，非常樂見今天大陸方面的宣布，也希望台灣的政府能夠積極的回應，為民眾提供方便，特別是為台灣的民眾提供方便。
張榮恭提到，2005年時任國民黨主席連戰結束和平之旅時，陸方提出三大利多政策就包括大陸居民到台灣旅遊，台灣當時非常高興有這種宣布，但受限於當時政府政策不願意接受。他表示，台灣民間社會非常希望有越來越多大陸民眾到台灣旅遊，旅遊界一定會非常高興，「我希望台灣政府不要再有任何的阻攔，也能夠做出積極的回應。」
另外，有媒體提問，大陸方面目前都是要有「九二共識」才能夠談，如果民進黨政府不接受「九二共識」，是否就沒有談的空間？張榮恭回應，「很多事情只要宣布開放了，它就可以共同來促進，有些事情像兩岸的航點，其實台灣方面只要接受了，也就可以實現了」。
4月12日是鄭麗文一行在大陸的最後一日，上午將到小米參訪，結束後將搭乘下午的班機從北京返回台灣。