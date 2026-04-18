24歲江西博主徐平安抗癌1年離世 媽媽妹妹已癌逝 一家五口剩2人
撰文：中天新聞網
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內地江西省抗癌博主「徐平安」日前不敵病魔離世，引發關注，據內媒報導，徐平安14日凌晨2時去世，年僅24歲，而他的母親才因胃癌離世，妹妹則因白血病過世，一家五口僅剩2人，令人唏噓。
耳邊黑痣「不斷變大」
《極目新聞》報導，徐平安生前被確診惡性黑色素瘤末期，僅1年病情急速惡化，他的微博帳號發布訃告證實噩耗，
這個帳號曾是他勇敢的見證，也將是他生命的紀念……每一份鼓勵，都是他曾奮力活過的證明。
消息曝光後，大批網友湧入悼念。
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徐平安的17歲弟弟透露，哥哥於2025年6月確診時已屬末期，「不到一年就走了」。報導指出，徐平安當時曾透露，
2018年耳邊有一顆黑痣，一直變大，但當時沒在意，還去小醫院用雷射點掉。
豈料病情急速惡化，他先接受靶向治療，但僅2個月出現耐藥性，腫瘤迅速擴大，最終轉為化療，並併發骨轉移。
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令人唏噓的是，徐平安家庭接連遭逢重創，他的母親才因胃癌離世不久，妹妹因白血病過世，父親則因車禍重傷，一度眼睛遭鐵片擊穿，如今家中僅存父親、弟弟。他在2025年最後一天仍發文樂觀表示，「醫生說我生存期就1年，相信我明年這個時候還在。」可惜天不從人願。
報導表示，與其他抗癌博主不同，徐平安鮮少記錄痛苦，而是分享生活與風景，他曾忍痛遠行新疆、在賽里木湖看日出，留下「人生是曠野，觀世界才有世界觀」的感悟。
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