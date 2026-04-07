伊朗局勢｜王毅與各方通話26次　外交部促盡早結束不該發生的戰爭

4月7日，中國外交部舉行例行記者會，發言人毛寧就伊朗問題回答記者提問時表示，戰事爆發以來，王毅外長已與各方通話26次，並派特使斡旋。她表示，各方都應當拿出誠意，盡早結束這場本不該發生的戰爭。



毛寧在會上表示，伊朗戰事延宕造成重大人員傷亡和損失，沖擊地區國家安全穩定和能源安全，中方對此深感關切和擔憂。戰事延宕、沖突升級不符合任何一方的利益，各方都應當為緩和局勢、推動和談發揮建設性作用。

毛寧表示，戰事爆發以來，中國始終秉持客觀公正平衡的立場，推動停火止戰。王毅外長先後同伊朗、以色列、俄羅斯、海灣國家等各方26次通話，中國政府中東問題特使赴地區穿梭斡旋。前不久中國同巴基斯坦共同提出五點倡議，體現了國際社會促和止戰的普遍共識。

中國外長王毅2月14日在德國出席慕尼黑安全會議（Reuters）

毛寧說，武力換不來和平，政治解決才是出路。伊朗戰事的根源在於美國和以色列違反國際法，對伊朗發動武力襲擊。當務之急是立即停火止戰，回到對話談判的軌道上來，從根本上解決問題，恢覆海灣地區的和平穩定。各方都應當拿出誠意，盡早結束這場本不該發生的戰爭。

同時路透社記者提問稱，「伊朗方面拒絕了巴基斯坦提出的停火協議，同時，也拒絕解除對霍爾木茲海峽的封鎖。中方是否支持巴基斯坦提出的停火協議？是否直接與伊朗方面討論過這一協議？您剛才提到王毅外長與各方通話26次，這是否意味著中國將進一步介入局勢的斡旋？」

2026年3月3日，在美國、以色列與伊朗發生軍事衝突之際，一張衛星圖像顯示位於伊朗德黑蘭的伊朗執法指揮部（Iran's Law Enforcement Command，FARAJA）。（Planet Labs PBC/Handout via REUTERS）

對此，毛寧表示，盡快停火止戰、重啟對話是國際社會的共同願望，中方歡迎一切有利於和平的努力，支持巴基斯坦積極開展斡旋，希望有關方面抓住和平的機會，通過對話彌合分歧，盡快平息戰火。中方也願意為此發揮建設性的作用。