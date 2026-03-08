兩會｜王毅談台灣問題：民進黨當局是破壞台海和平穩定的禍根亂源

十四屆全國人大四次會議於3月8日（周日）上午10時舉行「中國外交政策和對外關係」記者會，中共中央政治局委員、外交部長王毅出席並回答中外記者提問。



記者會上，王毅談台灣問題時痛批日本，「台灣事務是中國的內政，日本有什麼資格插手？中國的台灣地區出了事日本有什麼權力行使自衛權？」，並直指「台灣民進黨當局是破壞台海和平穩定的禍根亂源」。



王毅表示，台灣自古以來就是中國領土，過去、現在和將來都絕無可能成為什麽「國家」。台灣回歸中國是中國人民抗日戰爭勝利成果，也是二戰勝利果實。《開羅宣言》、《波茨坦公告》、《日本投降書》、聯大第2758號決議等一系列國際法律文件都已將台灣地位牢牢鎖定。任何在國際上製造「兩個中國」「一中一台」的圖謀都注定失敗。

他表示，民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，是破壞台海和平穩定的禍根亂源。事實一再證明，國際社會反對「台獨」分裂的立場越鮮明，堅持一個中國原則的立場越堅定，台海的和平穩定就越有保障。

3月8日，外交部長王毅出席十四屆全國人大四次會議外交主題記者會。（01直播截圖）

王毅強調，台灣問題是中國的內政，是中國核心利益中的核心，這一紅線不容逾越或踩踏。我們絕不允許任何人、任何勢力把80多年前早已光復的台灣再次從中國分裂出去。國際社會已形成堅持一個中國的壓倒性共識。

王毅指出，愈來愈多的國家和中國站在一起，不僅重申堅持一個中國原則、承認台灣是中國的領土，還明確反對一切「台獨」分裂行徑，支持中國的統一大業。這充分說明，反「獨」促統順應時代大勢，也符合國際期待。解決台灣問題，實現祖國完全統一的歷史進程不可阻擋。順之者昌，逆之者亡。