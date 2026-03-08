兩會｜美國施壓干預中拉關係？　王毅：與誰交朋友由拉美自己決定

十四屆全國人大四次會議於3月8日（周日）上午10時舉行「中國外交政策和對外關係」記者會，中共中央政治局委員、外交部長王毅出席並回答中外記者提問。記者會上，王毅就中拉合作闡述中方立場，他表示，21世紀的國際舞台，不應再上演19世紀的舊戲碼。拉丁美洲的資源屬於拉美人民，拉美國家走什麼道路要由拉美人民自己選擇，與誰交朋友要由拉美國家自己決定。



記者會上，有記者提到，美國去年發布的《國家安全戰略》報告清楚表明，美國的優先事項是通過施壓拉美國家、切斷中拉經濟和其他關係來干預中拉關係。因此有一些分析指出，美國正在暗中破壞中國在拉美的港口運營和石油貿易。中方去年發布《中國對拉丁美洲和加勒比政策文件》，提出推動中拉關係再上新台階。而美方上述政策和做法顯然對此構成挑戰。

對此，王毅指出，21世紀的國際舞台，不應再上演19世紀的舊戲碼。拉丁美洲的資源屬於拉美人民，拉美國家走什麼道路要由拉美人民自己選擇，與誰交朋友要由拉美國家自己決定。

2025年5月13日，中國國家主席習近平在北京舉行的中國-拉美和加勒比國家共同體論壇，部長級會議開幕式上致詞。（Reuters）

他表示，中拉合作是全球南方國家之間的相互幫助和相互支持。回看過去半個多世紀，中拉關係之所以發展迅速，關鍵在於中國始終尊重拉美人民，堅持與拉美各國平等相待、互利共贏。中國從來不搞地緣政治算計，從來不干涉別國內政，從不要求大家選邊站隊。去年的中拉論壇部長級會議上，我們共同啟動了團結、發展、文明、和平、民心五大工程，擘劃了中拉共同邁向現代化的藍圖。

王毅強調，中拉合作不針對第三方，也不應受第三方幹擾。我們對中拉關係的未來充滿信心。不論形勢如何變幻，中國都願同拉美國家一道，堅定推進中拉命運共同體建設，讓中拉全面合作夥伴關係更好造福雙方人民。