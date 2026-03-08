兩會｜特朗普提｢中美共治｣　王毅：不認同，中國不走國強必霸老路

十四屆全國人大四次會議於3月8日（周日）上午10時，在梅地亞中心新聞發佈廳舉行記者會，邀請中共中央政治局委員、外交部長王毅就「中國外交政策和對外關係」相關問題回答中外記者提問。



對於美國總統特朗普曾提出的所謂「中美共治」框架，王毅回應表示，中國和美國當然對世界有重大影響，但我們不應忘記，這個星球上有190多個國家，世界歷史向來由各國共同書寫，人類未來一直由各國人民共同創造。多元共生才是人類社會本來的面貌，多極共存才是國際格局應有的樣子。



王毅表示，回看歷史，每一次大國爭霸、陣營對抗，都給人類帶來了災難和痛苦。為此，中國絕不走國強必霸的老路，也不認同「大國共治」的邏輯。中國的憲法明確規定，要堅持獨立自主的外交政策，堅持走和平發展道路。中國領導人多次在國際上強調，無論國際形勢如何演變，無論自身發展到什麼程度，中國都永不稱霸、永不擴張。

2024年11月16日，中國國家主席習近平在秘魯首都利馬出席亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議期間，與美國總統拜登（Joe Biden）舉行會面時握手。圖為中美雙方國旗。（X@SpokespersonCHN）

王毅還表示，至於國際格局應如何發展，中國的方案是建設平等有序的世界多極化。所謂平等，就是國家不分大小強弱都是國際社會的平等一員，都可以在多極格局中找到自己的位置，發揮應有的作用。所謂有序，就是各國都要遵守普遍公認的國際規則，那就是聯合國憲章的宗旨和原則，就是國際關係的基本準則。

王毅續說，建設平等有序的世界多極化應當是各國的共同責任。大國擁有更多資源、更大能力，更應展現胸懷擔當，帶頭守規矩、講信用、遵法治。中國願繼續做變革世界的建設性力量，同各國一道，共同迎接多極世界的到來。