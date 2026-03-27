《逐玉》「粉底液將軍」被嘲上熱搜　官媒批價值觀讓步

內地一部由張凌赫、田曦薇主演的古裝愛情劇《逐玉》，自開播以來話題不斷。近日，「粉底液將軍」詞條衝上熱搜。劇中，由張凌赫飾演的武將謝征，因妝容過於白皙精緻，被網民戲謔為「打仗不忘補妝」，更引來官方發文批評此類現象是「價值觀在向顏值觀讓步」，擔憂對青少年審美觀及中華文化的海外傳播造成不良影響。



張凌赫在《逐玉》中飾演的武將謝征。（網絡）

張凌赫在《逐玉》中飾演的武將謝征。（微博@網劇逐玉）

妝容精緻惹爭議 官媒擔憂：價值觀向顏值觀讓步

《上觀新聞》報道，引發網民群嘲的原因，是武將角色的設定與形象不符。「武安侯」謝征本是風骨凜然的鐵血將軍，然而實際呈現的是粉底厚塗、髮型整齊、白皙精緻的樣貌，被網民嘲諷「七點戰場走秀，五點起床妝造」「打仗還得補妝」等。還有網民將其與何潤東在《楚漢傳奇》中飾演的項羽滿臉污泥的粗獷形象作對比，質疑其折損將士形象。

有網民將其與何潤東在《楚漢傳奇》中飾演的項羽滿臉污泥的粗獷形象作對比。（上觀新聞）

3月27日，浙江省委宣傳部官方微信公眾號「浙江宣傳」發佈一篇題為《「粉底液將軍」為何會激起群嘲》的文章。文章指出，部份觀眾認為，當創作以顏值為導向時，角色本身的性格與氣質可能會被弱化。

更深層的擔憂是，如果影視作品越來越以顏值為核心標準，那麼人物的精神力量、品格乃至故事厚度，都可能被邊緣化，「價值觀在向顏值觀讓步」。

張凌赫在《逐玉》中飾演的武將謝征。（微博@網劇逐玉）

對於「粉底液將軍」的嘲諷，文章分析指出，其深層因素是這種創作傾向會錯誤解構傳統文化形象。《逐玉》原著中對武安侯「俊美清雋」「面若冷玉」的外貌設定，演員貼合原著無可厚非，但犧牲角色身份邏輯，輸出違背歷史語境、「一眼假」的故事和形象，會對青少年群體的審美觀、文化觀等產生不良影響。

文章進一步指出，在古裝劇走出國門的背景下，此類行為對那些不甚了解中華文化的海外觀眾而言，可能造成他們對中華文化的誤讀。

古偶不必較真？

網劇《逐玉》劇照。（微博@網劇逐玉）

網劇《逐玉》劇照。（微博@網劇逐玉）

報道稱，有不少人為《逐玉》辯護「古偶不是歷史劇，何必較真？」，偶像劇的底層邏輯重在「造夢」，服務於年輕受眾，用正劇的標尺加以衡量乃至「審判」，似乎本身就有「錯位批評」之嫌。

張凌赫在《逐玉》中飾演的武將謝征。（網絡）

3月26日，央視新聞發文點讚張凌赫在電視劇《逐玉》中的雉雞翎造型，稱《逐玉》將雉尾翎、秦腔、皮影戲等傳統文化元素融入劇情，盡顯中國文化獨特韻味。

古偶劇中的將軍們。（網絡）

《上觀新聞》分析認為，古偶劇雖然可以架空歷史，但也需講求邏輯。顏值阻礙了角色可信度、消解了故事價值意義時，網民批評的不是「帥」或「美」，而是「假」；不是將軍「面如冠玉」，而是為了維持「妝容精緻」而犧牲了人、事、情感的真實感。