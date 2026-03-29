逐玉｜「粉底液將軍」教壞青少年？古裝偶像劇不必較真只要帥？

由張凌赫、田曦薇主演的中國網絡劇《逐玉》自開播以來便備受關注。近年來因古裝劇走紅的新生代演員張凌赫，一度被認為可借此劇鞏固「古裝男神」地位，但輿論焦點最近卻從演技轉向妝造，因為過於精緻的造型，被吐槽為「粉底液將軍」。



張凌赫在《逐玉》中飾演的武將謝征。（網絡）

劇中，張凌赫飾演的男主謝征是一名征戰沙場的武將，本應殺伐果斷、氣場凌厲。然而每次登場，他的妝容都格外精緻，即便置身腥風血雨的戰場，面容依舊光潔、皮膚白皙、髮絲整齊，身上絲毫沒有一絲汗漬或泥土痕跡。

從理工學霸到「內娛法拉利」

現年28歲、身高190厘米的張凌赫被粉絲封為「內娛法拉利」，形容他在娛樂圈中具有極高顏值、氣質出眾。

張凌赫並非科班出身，畢業於南京師範大學電氣與自動化工程學院，是名副其實的學霸。起初，他並未打算進入娛樂圈，而是希望考入國家電網。大學期間，他一度胖到100公斤，高中同學幾乎認不出他。

為此，他下定決心減肥，用四個月成功減掉25公斤。2019年，22歲的張凌赫在咖啡廳被星探發掘，憑藉在古裝劇《少女大人》中擔任男主角，正式踏入演藝圈，從理工男跨界成為影視演員。

張凌赫在《逐玉》中飾演的武將謝征。（微博@網劇逐玉）

2022年，他在《蒼蘭訣》中飾演男二長珩仙君，憑著愛而不得的「白月光」形象成功出圈，迎來事業轉折點。同年，他與白鹿搭檔，在《寧安如夢》中飾演瘋批男主謝危，一句「苦果亦是果」火遍全網，進一步塑造了古裝男神的定位。隨後，他主演《度華年》《四海重明》，並參演漫畫改編劇《狐妖小紅娘月紅篇》，通過不同的角色，在古裝偶像劇賽道維持曝光。

《逐玉》今年3月開播初期，劇迷對於張凌赫的造型還是頗為稱讚。時尚雜誌曾評價稱，張凌赫在首集中以落難侯爺的形象登場，「完美的『美強慘』人設成功勾起女性粉絲的帶入感」，一登場就迷倒了不少觀眾。

「美強慘」是中國網絡流行詞，指外貌出眾、能力卓越但命運坎坷的角色。

《逐玉》妝造被官方批「價值觀在向顏值觀讓步」

然而，隨著劇情推進，網絡上出現了不同聲音。部分觀眾批評張凌赫的造型脫離沙場真實感，戲稱「卡粉了還得中場休息」「七點打仗五點起床化妝」，還有網民調侃「敵軍弓箭手專射最白的那張臉」；就連他頭戴的雉雞翎頭飾，也被戲稱在戰場上「暴露目標」。

張凌赫的精緻妝造在不同觀眾群體中引發截然不同的反應，微信公眾號「文娛先聲」評論寫道，在粉絲眼中，《逐玉》屬於典型古偶劇，主角顏值是第一考量；但在普通觀眾看來，這位上陣殺敵的將軍卻膚白無瑕、身形纖瘦，不見絲毫風沙與血氣，與戰場應有的真實感形成鮮明反差。

中共浙江省委宣傳部3月27日也發表了一篇題為《「粉底液將軍」為何會激起群嘲》的文章，批評男主角「武安侯」在中國古代本是「以武功治世、威信安邦」的封號，但劇中卻被呈現為戰甲華麗、妝容精緻、神態悠閒的形象，「不僅與我們印象中的武將形象相去甚遠，更懸浮於劇情本身的戰爭背景」。

文章進一步指出，如果影視作品越來越以顏值為核心標準，人物的精神力量、品格乃至故事厚度都可能被邊緣化，也就是「價值觀在向顏值觀讓步」。這種創作傾向不僅可能錯誤解構傳統文化形象，還可能對青少年的審美觀、文化觀產生不良影響，同時造成海外觀眾對中華文化的誤讀。

張凌赫在《逐玉》中飾演的武將謝征。（網絡）

被拿來與何潤東「西楚霸王」的粗糲造型對比

在這一波討論中，還有網民翻出14年前何潤東在《楚漢傳奇》中飾演的項羽，稱劇中的西楚霸王滿臉血污、渾身塵土，才是真正的將軍形象。

據媒體當年報道，為了演好項羽，何潤東拼命增肌健身，體重從71公斤增至79公斤；拍戲時曾在零下低溫打赤膊上陣，還在沙漠中遭遇沙塵暴。

目前網絡上還出現關於「何潤東當年為演好項羽做了哪些準備」的文章。其中提到，這位在加拿大長大的演員坦言「沒讀過中國歷史」，但為了角色系統研讀《史記》及相關資料，拒絕替身完成騎馬衝鋒、長戟廝殺等全景打戲，堅持面部帶傷、盔甲染血的粗糲造型。

這一討論也讓50歲的何潤東意外翻紅，他的抖音賬號總粉絲數從300多萬飆升突破400萬，漲粉超過25萬。

據台灣TVBS新聞網報道，何潤東受訪時回應稱，《逐玉》和《楚漢傳奇》類型不同，各有市場，無需過度比較。他表示：「如果你喜歡愛情，可以在《逐玉》裡得到那種價值；如果偏好熱血、鐵漢型的歷史劇角色，那可能就會更喜歡項羽。」

有網民將其與何潤東在《楚漢傳奇》中飾演的項羽滿臉污泥的粗獷形象作對比。（上觀新聞）

古偶劇不必較真只要帥？

但除了妝造之外，《逐玉》的愛情線同樣成為觀眾集中吐槽的另一焦點。有網民調侃，張凌赫飾演的武安侯雖缺乏力量感，卻「看起來很會談戀愛」。

《上觀新聞》劇評指出，為營造男女主角的浪漫氛圍，劇中呈現出「雪落不止卻不見泥濘」的理想化場景；在男主臥床養傷的情節中，為突出若隱若現的肌肉線條與「破碎美」，他不僅在寒冬中衣著單薄，甚至敞開窗戶，不合乎環境邏輯。與此同時，穿插展開的權謀線也被認為更像是在為愛情敘事服務的點綴。

針對上述批評，有網民為張凌赫辯護，稱《逐玉》是架空歷史的古偶劇，本質仍是偶像劇而非歷史劇，無需過度較真。還有觀點指出，該劇改編自同名小說，原著中多次以「俊美清雋」「面若冷玉」形容謝征，演員的外形與劇中呈現高度還原了原著設定。

張凌赫在《逐玉》中飾演的武將謝征。（微博@網劇逐玉）

不過，「古偶劇不必較真、只要夠帥」的說法，並未正面回應輿論的核心關切。《澎湃新聞》和《封面新聞》評論指出，觀眾反感的不是「帥」，而是「假」；古偶劇可以架空歷史，但仍需建立自洽的敘事邏輯。

「浙江宣傳」的文章認為，觀眾對「粉底液將軍」的吐槽背後有更深層原因。除了人物塑造缺乏嚴謹邏輯外，不少當下作品沉溺於「先婚後愛」「霸總偏愛」等陳舊橋段，依賴套路化情節拼湊內容，整體創作誠意明顯不足。

在被戲稱為「粉底液將軍」之前，張凌赫為拍攝《逐玉》付出了不少努力：減重15斤、穿著30斤重的真甲從城牆翻下，展現敬業精神。然而，妝容過於精緻、人物設定缺乏邏輯、劇情套路化等吐槽，卻完全搶走了觀眾的注意力。這也再次說明，再亮眼的顏值，也無法替代扎實的劇情和立體的人物。

網劇《逐玉》劇照。（微博@網劇逐玉）

網劇《逐玉》劇照。（微博@網劇逐玉）

本文獲《聯合早報》授權轉載。

