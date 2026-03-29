逐玉｜解放軍官媒批塗脂抹粉：承載不起塑造陽剛之氣的社會責任

內地古裝愛情劇《逐玉》自開播以來話題不斷。近日「粉底液將軍」一詞衝上微博熱搜，原因是由張凌赫飾演的武將謝征，因妝容過於白皙精緻，被網民戲謔為「打仗不忘補妝」，更引來官方發文批評此類現象是「價值觀在向顏值觀讓步」。



官媒《解放軍報》旗下公眾號「鈞正平工作室」加入論戰，表示「古裝劇裡塗脂抹粉的『將軍』，承載不起塑造陽剛之氣的社會責任」，呼籲多拍「飽含陽剛之氣的作品」。



張凌赫在《逐玉》中飾演的武將謝征。（網絡）

張凌赫在《逐玉》中飾演的武將謝征。（微博@網劇逐玉）

「鈞正平工作室」在27日發布評論《古裝劇裡塗脂抹粉的「將軍」，承載不起塑造陽剛之氣的社會責任》。

文章稱，我國自古崇尚陽剛之氣、血性之美，這是深植於中華民族血脈中的文化認同。然而，當下一些反映古代戰爭題材的文藝作品中，本該陽剛的沙場將軍形象卻悄然變了味——過度柔化、刻意精緻，有的甚至塗脂抹粉。這樣的呈現，偏離了社會對歷史的普遍認知，也與真正的軍人氣質相去甚遠。

文章續稱，陽剛之氣，代表著擔當與熱血，承載著尚武報國的價值追求。那些在風雪邊關屹立的身影，在演兵場上揮汗如雨的面孔，從不施粉黛，卻自帶最動人的軍人氣質，這正是陽剛之美的生動寫照。

文章最後指，文藝創作固然可以追求審美多元，但為軍人形象「美顏」，丟失的不僅是真實，更是對陽剛精神的消解。我們呼喚更多飽含陽剛之氣的作品，讓這份硬朗與擔當，成為時代精神最堅實的底色。

張凌赫在《逐玉》中飾演的武將謝征。（網絡）

有網民將其與何潤東在《楚漢傳奇》中飾演的項羽滿臉污泥的粗獷形象作對比。（上觀新聞）

張凌赫在《逐玉》中飾演的武將謝征。（微博@網劇逐玉）

妝容精緻惹爭議 官媒擔憂：價值觀向顏值觀讓步

《上觀新聞》早前報道，引發網民群嘲的原因，是武將角色的設定與形象不符。「武安侯」謝征本是風骨凜然的鐵血將軍，然而實際呈現的是粉底厚塗、髮型整齊、白皙精緻的樣貌，被網民嘲諷「七點戰場走秀，五點起床妝造」「打仗還得補妝」等。還有網民將其與何潤東在《楚漢傳奇》中飾演的項羽滿臉污泥的粗獷形象作對比，質疑其折損將士形象。

3月27日，浙江省委宣傳部官方微信公眾號「浙江宣傳」發佈一篇題為《「粉底液將軍」為何會激起群嘲》的文章。文章指出，部份觀眾認為，當創作以顏值為導向時，角色本身的性格與氣質可能會被弱化。

文章指，更深層的擔憂是，如果影視作品越來越以顏值為核心標準，那麼人物的精神力量、品格乃至故事厚度，都可能被邊緣化，「價值觀在向顏值觀讓步」。

對於「粉底液將軍」的嘲諷，文章分析指出，其深層因素是這種創作傾向會錯誤解構傳統文化形象。《逐玉》原著中對武安侯「俊美清雋」「面若冷玉」的外貌設定，演員貼合原著無可厚非，但犧牲角色身份邏輯，輸出違背歷史語境、「一眼假」的故事和形象，會對青少年群體的審美觀、文化觀等產生不良影響。

文章進一步指出，在古裝劇走出國門的背景下，此類行為對那些不甚了解中華文化的海外觀眾而言，可能造成他們對中華文化的誤讀。

網劇《逐玉》劇照。（微博@網劇逐玉）