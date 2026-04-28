美食網紅白冰偷稅被罰1891萬　擁4000萬粉絲　買名牌包首飾報公數

擁有逾4000萬粉絲的內地美食探店頭部網紅「白冰」因稅務違法被查。據新華社今日（28日）報道，國家稅務總局近期透過稅收大數據分析，依法查處白冰偷稅案件。經查實，白冰在2021年至2024年間，透過轉換收入性質、虛假申報等手段少繳稅款共計911.18萬元（人民幣，下同）。稅務部門已對其追繳稅費、加收滯納金並處罰款，共計1891.24萬元，目前相關款項已全部入庫。



據《央視新聞》報道，白冰作為美食探店領域的頭部網紅，主要變現模式為傭金不菲的廣告合作。然而，稽查人員發現其自2021年以來申報的個人收入長期偏低，與其龐大流量及商業價值極不相稱。

稅務部門隨即對白冰關聯的十餘家企業展開梳理。其中，一戶註冊在重慶的個別工商戶引起懷疑。該商戶雖然長期申報大額經營收入，但在工商信息中並無參保人員，即缺乏長期固定的工作團隊。經核查，白冰的短片主要由個人完成，收入應屬個人勞務報酬，但他透過將收入轉化為個體工商戶經營所得，並虛列成本，以此規避個人所得稅。

除轉換收入性質外，白冰還涉及將個人消費轉嫁至公司賬目。稽查人員在其控股的公司賬目中發現大量奢侈品發票，涉及名牌包、高端首飾等。調查對比發現，該等物品頻繁出現在白冰分享的生活影片中，由其本人及家人日常使用，與公司實際經營業務無關。

根據法律規定，與經營無關的個人消費不得在稅前扣除。稅務部門指出，該部份支出應視同公司對個人的紅利分配，但白冰並未就此申報稅項。

據悉，白冰在2021年至2024年期間，累計少繳個人所得稅、增值稅、契稅等稅費共911.18萬元。在稅務部門約談中，白冰在確鑿證據面前承認了設立空殼公司轉換收入、虛假列支成本等事實。此外，他還主動交代了透過虛假申報二手房價格以少繳契稅，以及向公司借款用於個人消費等違法問題。白冰在接受央視採訪時表示，「深刻意識到自己的錯誤，原意接受處理處罰，全力配合稅務機關完成整改。」

稅務部門有關負責人強調，透過轉換收入性質、虛假申報等手段偷逃稅款，嚴重擾亂經濟稅收秩序。當局表示，將在優化稅費服務的同時，持續堅決依法查處各類涉稅違法行為，以維護法治公平的稅收環境，並促使網絡直播行業有序健康發展。