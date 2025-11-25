擁300萬粉絲逃稅749萬　內地炫富網紅「柏公子」復出再遭封禁

曾因頻繁「炫富」遭封禁、並因偷逃稅款749萬元（人民幣，下同）被處以1330萬元罰款的網紅「柏公子」，近期以「王子柏」為帳號名在社交平台復出，並在11月進行19場直播，粉絲數已達23萬。不過，11月24日晚，該帳號被平台封禁，無法查看到直播動態，主頁顯示「該用戶因違反相關法律法規和政策，已被禁言。」



從網紅「柏公子」此前的影片和社交平台帳號中可見，其手拎各種款式Hermès包包，身著奢侈品服飾，進出高級場所，豪車接送，高調展示其奢靡的日常生活，塑造富豪人設，也因此收穫近300萬粉絲關注。但在去年5月，「柏公子」抖音帳號因違規被全平台封禁。

據國家稅務總局上海市稅務局於去年12月18日發佈的公開信息顯示，第三稽查局依法對網路主播王子柏偷稅案件進行處理。

公告指出，網路主播王子柏（網名：柏公子，粉絲量292萬）2021年至2023年期間，為合作商家指定的商品開展網路直播帶貨，並在個人帳號發佈商品宣傳推廣影片，以此收取帶貨傭金，通過近親屬個人帳戶收款等方式隱匿收入，未依法申報納稅，少繳個人所得稅、增值稅等稅費共計749萬元。國家稅務總局上海市稅務局第三稽查局依法對王子柏追繳稅費款、加收滯納金並處罰款，共計1330萬元。

微博截圖@柏公子＿

然而，消沉一年多的「柏公子」近日更名「王子柏」在社交平台復播，11月以來累計直播場次達19次。對於逃稅漏稅的網紅復出，平台官方客服回應表示，將會有工作人員進行監管。

目前「王子柏」帳號主頁已無法查看到直播資訊。23日晚22時左右，該帳號主頁顯示「該用戶因違反相關法律法規和政策，已被禁言」。但該帳號仍有23.2萬粉絲，設有3個公開粉絲群。18條動態內容，大多為王子柏以圖片形式分享的個人生活照片，其最新動態更新於11月7日，IP屬地位於美國。

王子柏的帳號主頁顯示「該用戶因違反相關法律法規和政策，已被禁言」

近年來，在內地逃稅漏稅或有違法行為的藝人網紅幾乎難以再公開進行活動。據國家廣播電視總局、文化和旅遊部關於印發的《網路主播行為規範》的第十一、十四、十七條的規定，網路主播應當依法納稅，不可以無節制展示奢靡生活，如果性質嚴重或者多次出現問題且屢教不改的話，應當封禁帳號而且不允許更換帳號或者平台再度開播。