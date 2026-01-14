美女網紅彭十六被爆逃稅216萬　擁3000萬粉絲　多平台被禁言

內地網紅彭十六（本名彭煊之）因偷稅216.32萬（人民幣，下同），被稅務部門追繳稅費款、加收滯納金並處罰款，共計415.05萬元。目前彭十六的微博、抖音等平台賬戶已經顯示被禁言。



內地網紅彭十六（本名彭煊之），在抖音平台上擁3000萬粉絲。據《新華社》1月14日消息，此前，重慶市稅務局根據稅收大數據分析，發現彭煊之的賬號粉絲量超3000萬，2021年至2023年，其發佈的影片平均點讚量保持在100萬左右。而這3年期間，彭煊之自行申報繳納的稅費總計不足160萬元。

由於其申報數據的規模和波動幅度與穩定的高流量數據並不匹配，存在隱匿收入偷逃稅款的嫌疑。經查實，彭煊之少繳個人所得稅、增值稅等稅費216.32萬元。稅務部門遂對彭煊之作出追繳稅費款、加收滯納金並處罰款共計415.05萬元的處理處罰決定。目前，涉案稅費款、滯納金及罰款已全部追繳入庫。

彭十六的微博、抖音、小紅書等平台賬號主頁顯示，該用戶因違反相關法律法規和政策，已被禁言。

