美女網紅彭十六被爆逃稅216萬 擁3000萬粉絲 多平台被禁言
撰文：許祺安
出版：更新：
內地網紅彭十六（本名彭煊之）因偷稅216.32萬（人民幣，下同），被稅務部門追繳稅費款、加收滯納金並處罰款，共計415.05萬元。目前彭十六的微博、抖音等平台賬戶已經顯示被禁言。
內地網紅彭十六（本名彭煊之），在抖音平台上擁3000萬粉絲。據《新華社》1月14日消息，此前，重慶市稅務局根據稅收大數據分析，發現彭煊之的賬號粉絲量超3000萬，2021年至2023年，其發佈的影片平均點讚量保持在100萬左右。而這3年期間，彭煊之自行申報繳納的稅費總計不足160萬元。
由於其申報數據的規模和波動幅度與穩定的高流量數據並不匹配，存在隱匿收入偷逃稅款的嫌疑。經查實，彭煊之少繳個人所得稅、增值稅等稅費216.32萬元。稅務部門遂對彭煊之作出追繳稅費款、加收滯納金並處罰款共計415.05萬元的處理處罰決定。目前，涉案稅費款、滯納金及罰款已全部追繳入庫。
彭十六的微博、抖音、小紅書等平台賬號主頁顯示，該用戶因違反相關法律法規和政策，已被禁言。
台網紅張香香被控詐騙 粉絲花50萬台幣僅獲見面10分鐘 判決出爐21歲網紅歌手情人節遭男友殺害 父續更新愛女帳號：她會陪著大家300萬粉絲網紅直播現HIV藥 東莞醫院確診梅毒紀錄瘋傳 官方調查29歲百萬網紅｢球鞋女神｣猝死 曾創潮牌負債累累轉戰成人平台惹議台網紅館長直播稱要「斬首賴清德」 台灣檢方確定提起公訴