朱孝天指控相信音樂逃稅　北京律師：不實恐構成行政拘留

台灣藝人朱孝天因「F4合體」話題延伸出的爭議持續發酵。朱孝天12月25日晚間透過社群平台發布澄清聲明，回應近期相關言論。他表示，自己在長時間遭受惡意私訊攻擊的情況下情緒失控，於私下訊息交流中發表了不恰當言論，造成外界誤解，並就此向公眾致歉。不過，北京律師指出，若相關指控內容被認定為不實，當事人仍可能面臨行政拘留等法律風險。



內媒《現代快報》報道，朱孝天先前在粉絲群中指控五月天所屬經紀公司「相信音樂」涉及勾結黃牛炒票、透過跨境貿易轉移資金逃稅，以及要求藝人假唱等多項違規行為，相關內容隨後在網絡平台迅速擴散，引發輿論譁然。

對此，內地娛樂平台「大麥網」回應表示，已對網絡流傳的相關不實資訊進行取證，並保留依法追究造謠者法律責任的權利。

朱孝天此前親揭F4合體三缺一內幕，澄清沒有洩密，透過新聞才知道被退出F4。（微博＠朱孝天）

針對朱孝天言論可能引發的法律後果，報道援引北京市中聞律師事務所律師劉凱分析指出，公民向主管機關實名舉報，本身屬於法律所保障的權利；但若將尚未經權威部門認定的指控內容公開散布於網絡，並傳播給不特定多數人，客觀上可能侵害相關企業或個人的名譽權與商譽權。

劉凱指出，即便事後發布澄清聲明或公開道歉，「在法律上也不當然構成免責」，僅可能作為風險緩解或責任減輕的考量因素。他進一步表示，若相關指控最終被認定為不實，當事人可能需承擔多層次法律責任。

五月天主音阿信日前（12月22日）空降上海加盟《F★FOREVER 恆星之城》演唱會，與「F3」成員言承旭、周渝民及吳建豪世紀同台，讓台下無數粉絲彷彿穿越時光，重返F4最輝煌的青春歲月。（微博＠阿信）

在民事層面，受影響主體可依法請求停止侵害、刪除或更正相關內容、公開賠禮道歉，並主張經濟損失及精神損害賠償；在行政層面，若被認定為散布謠言、擾亂公共秩序，可能依《治安管理處罰法》處以警告或罰款，情節嚴重者不排除行政拘留。

劉凱亦指出，在「極端情況」下，若存在捏造事實、向不特定多數人傳播，並造成重大社會影響或嚴重後果，相關行為甚至可能涉及刑法中的誹謗罪，須承擔相應刑事責任。

江蘇鐘山明鏡律師事務所律師呂金艷則表示，朱孝天在澄清聲明中提及「情緒失控」，在法律上等同於承認自身存在過失，但情緒因素本身並非法定免責理由，仍須回歸言論內容的真實性與實際影響，作為判斷法律責任的核心依據。