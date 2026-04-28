廣西欽州遇10年最強降雨　百部私家車被淹　市民划船買餸｜有片

4月27日凌晨起，廣西南部欽州一帶遭遇10年來最強降雨，根據國家氣象觀測站數據，欽州24小時降雨量高達323.4毫米，相當於向市區傾倒了約58個西湖的水量。此外，極端降雨亦令全城癱瘓，城區嚴重水浸街，部分積水倒灌進小區的電梯、車庫致大量私家車被淹。



24小時降雨323.4毫米，相當於潑下約58個西湖

綜合《九派新聞》、《極目新聞》新聞報道，４月27日凌晨，廣西南部的欽州一帶遭遇極強降雨。截至27日14時的24小時的雨量來看，欽州已經下了323.4毫米降雨。

４月27日凌晨，廣西南部的欽州一帶遭遇極強降雨。（微信公眾號@中國氣象愛好者）

如果按欽州國家氣象站所在的欽南區面積來算，這就相當於潑下了約58個西湖的水量，也是今年以來中國全部2418個國家級氣象觀測站中的首場特大暴雨。

廣西欽州市防汛抗旱指揮部27日發文稱，城區因受近十年來最強日降雨影響，部分路段出現水浸街、內澇險情，提醒居民「非必要不外出」。

多區內澇致地下車庫倒灌，市民划船買餸

另據《潯陽晚報》報道，4月27日社交平台上傳播的多段影片和現場目擊者描述，欽州市區多個路段和停車場已變成「澤國」。在欽州市區多個大街等主幹道部分低洼路段，積水深度已超過成人膝蓋，有網民稱，個別地下車庫出現倒灌現象，物業和居民緊急轉移車輛。

此外，有當地市民在社交平台發佈划船出行的影片，影片中的市民划船前往其弟弟家幫忙挪車，影片可見多輛停靠在路邊的私家車被淹至車門甚至車窗位置，但到達弟弟家時發現車輛已遭水浸，遂原路返回，並在附近街市買餸。

有網民發布的影片顯示，欽州某小區門口，積水已沒過共享單車的車座，居民只能蹚水出行，部分區域水深在短時間內上漲超過半米。而另一則影片中，因暴雨形成的積水越來越多，積水最後衝破攔擋物，將一處臨建房沖毀。

因暴雨形成的積水越來越多，積水最後衝破攔擋物，將一處臨建房沖毀。（潯陽晚報）

據悉，欽州各相關職能部門也在全力開展排澇抽水、險情排查、道路清障、隱患整治等應急處置工作，加快積水退排速度，儘快恢復城市正常生產生活秩序。