廣州長隆動物園獅子暴雨下仍｢返工｣影片瘋傳　網友：感覺牠失戀了

3月29日，廣州長隆野生動物園一隻獅子在暴雨中紋絲不動堅持「營業」，引發網友關注。



影片顯示，暴雨中，這隻獅子靜立雨中，毛髮被雨水浸透卻保持蓬鬆，頭頂鬃毛未塌陷，形成「紋絲不動」的視覺效果，其略顯憂鬱的神態被抓拍後迅速傳播，意外走紅。

3月29日，廣州長隆野生動物園一隻獅子在暴雨中紋絲不動堅持「營業」。（羊城晚報）

這隻獅子靜立暴雨中，有種失戀的傷感：

對此，有網友評論：

好悲傷……感覺牠失戀了。

據@廣州天氣消息，本周廣州雷雨逐漸明顯，預計3月31日白天仍有中到大雨局部暴雨，並伴有短時強降水、雷雨大風和局地冰雹等強對流天氣。展望清明假期前至假期期間，受高空槽和弱冷空氣補充影響，廣州市仍降水頻繁，部分時段雨勢較大並伴有強對流天氣。小夥伴注意防範強對流天氣。

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