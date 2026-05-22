中老聯合打擊跨國電信詐騙　494名犯罪嫌疑人從老撾移交中方

《新華社》5月22日報道，為依法嚴厲打擊跨國電信網絡詐騙等違法犯罪活動，公安機關與老撾警方持續開展國際警務執法合作。近日，老撾警方將前期專項打擊行動中，抓獲的494名涉詐犯罪嫌疑人移交中方。這是兩國警方聯合打擊跨國電信網絡詐騙取得的又一重要戰果。



近日，老撾警方將前期專項打擊行動中，抓獲的494名涉詐犯罪嫌疑人移交中方。這是兩國警方聯合打擊跨國電信網絡詐騙取得的又一重要戰果。（新華社）

近日，老撾警方將前期專項打擊行動中，抓獲的494名涉詐犯罪嫌疑人移交中方。這是兩國警方聯合打擊跨國電信網絡詐騙取得的又一重要戰果。（新華社）

報道指出，今年以來，隨着柬埔寨不斷加大對電信網絡詐騙活動的打擊清剿力度，部份電詐窩點及涉詐人員轉移至老撾境內繼續作案。

按照中老警務合作協定，老撾警方近期開展專項打擊行動，抓獲涉詐犯罪嫌疑人494名，在雲南省西雙版納磨憨口岸移交中方。公安部已組織指揮四川、重慶公安機關成功接收上述犯罪嫌疑人，依法開展相關工作。

公安部有關負責人表示，公安機關將持續深化與相關國家警務執法合作，進一步固化完善聯合打擊機制，持續開展窩點清剿、「金主」緝捕、人員遣返等工作，全力擠壓電信網絡詐騙犯罪活動空間，堅決遏制跨國電信網絡詐騙犯罪高發態勢。