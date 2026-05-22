緬北魏家犯罪集團主案一審開庭　詐騙數額超24億元　法院擇期宣判

2026年5月19日至22日，福建省泉州市中級人民法院一審公開開庭審理緬北果敢魏家犯罪集團一案，案中被告魏懷仁、廖景芳、康敏等人涉嫌詐騙、故意殺人、敲詐勒索、組織他人偷越國（邊）境、偷越國（邊）境、容留他人吸毒，以及關聯案件被告陳大衛、熊恆星故意殺人、詐騙。庭審結束後，法庭宣布休庭，將擇期宣判。



緬北魏家犯罪集團主案一審開庭。（央視新聞）

緬甸魏家。

泉州市人民檢察院起訴指控，2019年以來，以被告魏懷仁等為首要分子的犯罪集團，利用魏家家族在緬甸果敢地區的軍政影響力，通過自行建設、合作開發等方式先後設立多個園區，招攬、吸引「金主」入駐並提供武裝庇護，對中國境內公民實施電訊網絡詐騙，詐騙數額超過24億元，並造成2名中國公民死亡。

陳大衛等夥同他人故意殺人致2名中國公民死亡。魏懷仁等人還實施了組織他人偷越國（邊）境、敲詐勒索等多起犯罪。檢察機關提請以詐騙罪、故意殺人罪等罪名追究魏懷仁、陳大衛等人的刑事責任。

從2018年到2023年，魏家的威勝集團建了14個電詐園區。（央視新聞）

陳大衛讓手下隨便找個陌生人「殺人祭天」。（央視新聞）

緬北魏家犯罪細節曝光：5年內建14個電詐園區 大盤口動輒數億元

據此前報道，2025年10月15日，《央視新聞》起底緬北果敢魏家犯罪集團，從2018年到2023年，魏家的威勝集團建了14個電詐園區，有人偷渡緬北投靠魏家後成為電詐人員，被捕後交代「幾千萬屬於小盤口，大盤口最少要好幾個億」。