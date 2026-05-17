中美阿聯酋首次聯合執法 打擊杜拜電信詐騙 搗毀9個窩點捕276人
撰文：鄭寧
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近年海外詐騙猖獗，中國公安部接連與緬甸、柬埔寨、泰國等國家合作聯合執法並將在中國在海外的詐騙人員引渡回國。據央視新聞報道，近期，中國、美國、阿聯酋三國警方首次開展國際執法合作，聯合打擊杜拜地區的電信網絡詐騙犯罪，成功搗毀詐騙窩點9個，抓獲犯罪嫌疑人276名。
據央視新聞報道，經查，相關詐騙團夥通過社交平台與受害人建立「戀愛」關係、騙取感情信任，後誘導受害人投資所謂高回報加密貨幣項目致使受害人被騙。
中國公安部有關負責人表示，此次聯合打擊行動是中國警方開展國際執法合作的重要成果，中國警方將同更多國家深化務實合作，開展聯合打擊行動，堅決清剿電詐窩點，全力緝捕涉電詐犯罪嫌疑人，切實維護各國人民合法權益。
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