香港太空人黎家盈｜記者會上她用「揮手」而非「軍禮」有何深意？

5月23日，中國官方宣布，香港首位「港產女太空人」黎家盈，正式入選神舟二十三號飛行任務，她將於周日（24日）晚上11時08分與指令長兼飛行工程師朱楊柱、航天駕駛員張志遠一同升空，而黎家盈將在任務中擔任載荷專家。



在太空人見面會上，面對媒體鏡頭，黎家盈並未像朱楊柱、張志遠那樣敬標準軍禮，而是以揮手微笑回應。《香港01》分析，這一細節顯示她的特殊背景——黎家盈是繼桂海潮、張洪章之後，中國太空人隊伍中第三位「無軍籍」的成員， 她也是中國載人航天史上首位港產女太空人。



此前，「無軍籍」的中國太空人桂海潮、張洪章在航天員見面會上，同樣沒有敬標準軍禮。



面對現場媒體，黎家盈並非像朱楊柱與張志遠一樣以標準軍禮回應，而是揮手回應。（直播截圖）

神舟二十三號將於周日（24日）發射升空，首位港產太空人、女警司黎家盈將升空執行任務。（新華社）

此前已有兩名非「軍籍」載荷專家一飛沖天

據此前報道，黎家盈將作為首位港產女太空人，以「載荷專家」身份升空執行任務，她於120名報名參加國家第四批預備太空人計劃的港人中突圍而出。她擁有博士學歷，曾任警隊專責情報工作的秘密部門，專長在資訊科技及電腦範圍，亦是育有3名子女的母親。她近年被借調至保安局，自2023年起在北京接受航天訓練，黎家盈於去年4月獲警方升為警司。

神舟二十三號太空人，載荷專家黎家盈。（新華社）

香港首位「港產女太空人」黎家盈，已正式入選神舟二十三號乘組，並將於周日（24日）升空。（央視截圖）

而在黎家盈之前，曾有兩名同為載荷專家「非軍籍」的宇航員入選載人航天任務。

據《央視新聞》報道，1986年出生於雲南省的載荷專家桂海潮是北京航空航天大學的一名教授，經選拔後後隨神舟十六號飛行乘組出征，主要負責空間科學實驗載荷的在軌操作，這是也是中國太空人第一次作為載荷專家完成空間站「首秀」。

桂海潮是中國首位出征太空的「非軍籍」宇航員。（中國青年報）

而在發射前的記者見面會上，桂海潮與如今的黎家盈一樣，以揮手回應，而非標準的軍禮，此舉印證桂海潮是中國首位出征太空的「非軍籍」宇航員，在當時打破了歷屆航天乘組太空人都是現役軍人的慣例。

2023年，在神舟十六號發射前的記者見面會上，桂海潮與如今的黎家盈一樣，以揮手回應，而非標準的軍禮。（網絡圖片）

而張洪章是繼桂海潮之後，第二位非軍籍平民太空人，張洪章此前為中國科學院大連化學物理研究所研究員，2024年，他入選神舟二十一號乘組執行飛行任務，也是第二位戴眼鏡上太空的太空人。

張洪章在見面會上也是不同於航天員張陸、武飛用軍禮敬禮，僅以揮手致意。

張洪章是繼桂海潮之後，第二位非軍籍平民太空人。（新華社）

中國太空人為什麼都是軍人？

從楊利偉開始到2023年桂海潮出現之前，中國目前上天的太空人無一例外都是軍人，而且都有空軍背景。反觀國際空間站的太空人，卻存在着許多科學家、工程師甚至是醫學專家，為什麼中國太空人為什麼都是軍人？

2003年10月16日，楊利偉自主出艙。（新華社）

一方面是因為，在載人航天的初級階段，對於火箭升空及載人技術驗證是最重要的實驗。但在這一階段，飛船技術尚不成熟，飛行過程中會存在不確定性，面臨着巨大的風險，因此從空軍中招募太空人是世界慣例。

公開資料顯示，中國第一批太空人共計14人，包括楊利偉、費俊龍、聶海勝在內均為男性且年齡偏大（除楊利偉外，均在40歲左右），均從中國空軍最拔尖的特級、一級飛行員和試飛員中選拔，在成為太空人之前便已居校級軍職。

中國第一批太空人共計14人，都是從中國空軍最拔尖的特級、一級飛行員和試飛員中選拔，在成為太空人之前便已居校級軍職，圖為中國人民解放軍太空人大隊。（中國軍網）

據《中國新聞網》報道，中國第二批共計7名太空人整體上更加年輕，平均年齡32.4歲，相比首批年輕近10歲，仍均為空軍現役飛行員，且大多執行過汶川大地震抗震救災、軍事演習等重大飛行任務，飛行技術過硬。

王亞平為中國第二批宇航員，2021年成為首名進駐中國空間站的女太空人，亦成為中國首位實施出艙活動的女太空人。（央視新聞）

中國首位進入太空的女大空人劉洋同樣為中國第二批宇航員。（人民網圖片）

多元化背景的太空人是必然選擇

據《央視新聞》報道，中國天宮號空間站2025年度在軌實施科學與應用項目新增86項，獲取科學數據超過150TB。這也意味着，中國載人航天工程進入空間站應用與發展階段，多元化背景的太空人上天在未來幾乎是必然事件。

隨「神舟21號」太空船前往中國空間站的實驗小鼠。（央視新聞)

第三、四批太空人的選拔標準不斷放寬佐證了這一點。2020年，在第三批預備太空人選拔中，首次將「載荷專家」作為一個獨立的類別進行選拔，與以往主要從軍隊選拔不同，此次招募將目光投向了高校和科研院所。而第四批太空人選拔則首次面向港澳地區選拔載荷專家。

5月16日上午，神舟二十三號船箭組合體已轉運至甘肅酒泉衛星發射中心發射區。（中國航天報）

在此背景下，2023年桂海潮成為中國首位載荷專家太空人，打開了通往太空的大門的同時，也打破中國太空人都是軍人的刻板印象。

3年後的2026年，黎家盈作為首位港產女太空人，以「載荷專家」身份升空執行任務，同時，今年也有兩名巴基斯坦太空人已進入中國太空人科研訓練中心，與中國太空人一同參加任務訓練。按計劃，1名巴基斯坦太空人將作為載荷專家執行短期飛行任務。

中國載人航天辦公室今日（23日）召開神舟二十三號載人飛行任務新聞發佈會，正式宣布香港女性載荷專家、警務處警司黎家盈（左）將參與今次任務，與朱楊柱（中）、張志遠（右）一同升空 。（政府新聞網）

中國航天在跨過「驗證飛行」的積累，邁入「應用發展」的新篇的同時，一個更開放、更多元、更國際化的航天時代，也正在這變化之間，蓄勢待發。