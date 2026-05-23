神舟二十三號5.24發射升空　黎家盈成首位港產太空人

今天（5月23日）上午9時，神舟二十三號載人飛行任務新聞發布會在酒泉衛星發射中心舉行。

發言人介紹，經研究決定，5月24日23時08分發射神舟二十三號載人飛船。飛行乘組由朱楊柱、張志遠、黎家盈組成，朱楊柱擔任指令長。



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黎家盈是中國首位執行飛行任務的第四批航天員，也是中國載人航天工程面向港澳地區選拔出的中國首位女性載荷專家。



發言人稱，黎家盈於2024年8月入隊，先後完成了8大類200餘項訓練科目，累計1700多個學時，以優秀成績通過飛行資格評定。根據任務安排，完成了空間科學研究與技術試驗、空間站組合體管理，以及載人飛船和空間機械臂操作等飛行任務強化訓練，滿足執行飛行任務的各項要求。作為神舟二十三號飛行任務的載荷專家，黎家盈目前整體狀態良好、乘組配合默契。



（香港01直播截圖）

朱楊柱執行過神舟十六號載人飛行任務，張志遠和黎家盈分別來自於中國第三批、第四批航天員，是首次執行飛行任務。

神舟二十三號航天員乘組是中國首個由第三批和第四批航天員構成的乘組，乘組中有一名航天員將開展1年期在軌駐留試驗。

朱楊柱擔任指令長。（香港01直播截圖）

黎家盈。（香港01直播截圖）

張志遠。（香港01直播截圖）

按計劃，神舟二十三號載人飛船入軌後，將採用自主快速交會對接模式，對接於天和核心艙徑向端口，形成三船三艙組合體。

目前，神舟二十三號船箭飛行產品質量受控，航天員乘組狀態良好，地面系統設施設備運行穩定，空間站組合體狀態正常，具備執行發射任務條件。神舟二十一號航天員乘組與神舟二十三號航天員乘組完成在軌輪換後，將返回東風著陸場。

發言人介紹，此次任務是空間站應用與發展階段第7次載人飛行任務，也是載人航天工程第40次飛行任務。任務主要目的是：與神舟二十一號乘組完成在軌輪換，繼續開展空間科學與應用工作，實施航天員出艙活動及貨物進出艙，進行空間碎片防護裝置安裝、艙外載荷和艙外設施設備安裝與回收等任務，開展科普教育和公益活動，以及空間搭載試驗，持續發揮空間站綜合應用效益。

發言人還介紹，關於香港力量如何助力國家航天事業發展，近些年，香港科研力量積極融入國家航天事業發展大局。香港高校和科研機構與國家相關科研團隊進行了深入交流合作。本月剛剛發射的天舟十號貨運飛船，搭載了由香港高校承研的輕小型溫室氣體點源探測載荷，可對中低緯度範圍內重點排放點源的大氣CO2和CH4濃度進行高分辨率監測。與此同時，還有一些項目正在深入論證推進。相信在「一國兩制」下，能夠充分發揮香港國際化優勢，進一步匯聚和培養高端科技創新人才，為中國載人航天事業發展貢獻力量。

發言人稱，截至5月23日，神舟二十一號航天員乘組在軌駐留已203天，有望刷新中國航天員乘組在軌駐留最長紀錄。

即將發射的神舟二十三號載人飛船舷窗空間碎片防護方面已進行了適應性改進，增強了神舟載人飛船防空間碎片的能力。

為期一年的太空駐留，將實施中國首個太空人體研究計劃，驗證航天員長期飛行健康保障能力等。

發言人提到，兩名巴基斯坦航天員已進入中國航天員科研訓練中心，與中國航天員一同參加任務訓練。按計劃，一名巴基斯坦航天員將作為載荷專家執行短期飛行任務，正按照訓練方案進行基礎訓練和航天專業技術訓練，確保具備完成飛行任務的能力。

中國對現有載人登月和無人探月從任務、資源、隊伍3個方面進行整合，整合後統稱為「月球探測工程」。

發言人稱，嫦娥七號任務各項工作正按計劃有序推進，計劃於下半年擇機發射。

神舟二十三載人飛船任務完成全區合練。（央視）

黎家盈將作為首位港產女太空人，以「載荷專家」身份升空執行任務，她於120名報名參加國家第四批預備航天員計劃的港人中突圍而出。她擁有博士學歷，曾任警隊專責情報工作的秘密部門，專長在資訊科技及電腦範圍，亦是育有3名子女的母親。她近年被借調至保安局，自2023年起在北京接受航天訓練。

中國載人航天工程辦公室於2024年6月11日宣布完成第四批預備航天員選拔工作，獲選預備航天員當中，包括一名來自香港的載荷專家，惟當局一直未有公布香港載荷專家的名字。

據此前報道，國家第四批預備航天員計劃選拔12至14名預備航天員，包括航天員駕駛員、航天飛行工程師、載荷專家，並首次在港澳地區選拔載荷專家。預備航天員選拔分為初選、復選和定選三個階段，香港約有120人報名。香港約有40人進入「初選」，十多人進入「複選」，最終多於一人進入「定選」。

2025年神舟二十號載人飛行任務舉行發布會，宣布入選第四批航天員的港澳航天員作為載荷專家，預計最快今年首次執行飛行任務。

去年4月23日，神舟二十號載人飛行任務新聞發布會在酒泉衛星發射中心舉行。（資料圖片/新華社）

不過，入選的香港載荷專家於2024年終曝光，為警務處一名時任女總督察，擁博士學歷的她專長在資訊科技及電腦範圍，加入警隊後一直在特別部門工作。據當時警隊內流傳消息，該女總督察為黎家盈，而她於去年4月獲警方晉升為警司。

據知情人士透露，黎家盈曾在電訊公司工作，於2012年加入警務處。該知情人士續指，黎家盈並非正式考入警察學院（前身警察訓練學校）、「操過桂河橋」的警務人員，而是以專業人士身份加入警隊，駐守專責情報工作的秘密部門Technical Services Division（簡稱TSD），即「技術服務部」(又稱技術支援組)，當時的職級為督察（俗稱「兩粒花」），2024年入選香港載荷專家時任總督察，現時為警司。

黎家盈亦是育有三孩之母，據知她育有一對孖仔和一名女兒。黎家盈為香港大學畢業生，擁有博士學歷，她於2011年發表博士論文，研究點對點分享軟件BitTorrent（BT），探討網絡盜版運作，及建立模型追蹤初始播種者，協助執法部門打擊科網罪案。

知情人士形容，她在兼顧學業、事業及家庭都全部到位，「好多男士連尾燈都跟佢唔到」，警隊內部都祝願黎家盈今次執行升空任務同樣到位。

今次入選的載荷專家女警為一名女總督察，擁博士頭銜的她專長資訊科技及電腦範圍。

神舟二十三號航天員將與神舟二十一乘組交接

神舟二十三號乘組將與神舟二十一號乘組交接。據此前報道，2025年11月5日，因在飛船舷窗上發現裂紋，神舟二十號返回任務被按下緊急暫停鍵，三名航天員最終於11月14日乘坐神舟二十一號飛船返回東風着陸場。11月25日，神舟二十二號飛船以無人狀態成功發射，這亦是中國航天第一次應急發射。

11月25日，神舟二十二號飛船在酒泉衛星發射中心發射升空。（微信公眾號＠中國載人航天）

但由於航天員乘組編號通常與所執行的飛船任務編號一致。下一個乘組將被命名為「神舟二十三號航天員乘組」，這意味「神舟二十二號航天員乘組」在序列中永遠空缺。