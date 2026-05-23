水上出艙、超重耐力適應　神廿三太空人訓練畫面公開｜多圖

神舟二十三號載人飛船將於5月24日晚上11時08分發射升空，飛行乘組由飛行工程師朱楊柱、航天駕駛員張志遠以及來自香港的載荷專家黎家盈組成。

5月23日，中國載人航天工程辦公室公布了3位太空人此前在地面訓練的畫面。



神舟二十三號太空人乘組地面訓練畫面。航天員模擬失重訓練水槽出艙任務訓練，圖為朱楊柱。（中國載人航天）

神舟二十三號太空人乘組地面訓練畫面。朱楊柱進行體能訓練。（中國載人航天）

神舟二十三號太空人乘組地面訓練畫面。載人飛船正常飛行程序-待發段至交會對接段，朱楊柱，張志遠，黎家盈。（中國載人航天）

神舟二十三號太空人乘組地面訓練畫面。圖為轉椅訓練。（中國載人航天）

神舟二十三號太空人乘組地面訓練畫面。（中國載人航天）

神舟二十三號太空人乘組地面訓練畫面。（中國載人航天）

神舟二十三號太空人乘組地面訓練畫面。黎家盈進行體能訓練。（中國載人航天）

神舟二十三號太空人乘組地面訓練畫面。（中國載人航天）

神舟二十三號太空人乘組地面訓練畫面。空間站組合體應急與故障處理訓練。（中國載人航天）

神舟二十三號太空人乘組地面訓練畫面。朱楊柱（右）、張志遠（左）和 黎家盈（中）在組合體模擬器進行操作訓練。（中國載人航天）

神舟二十三號太空人乘組地面訓練畫面。朱楊柱在進行轉椅訓練。（中國載人航天）

神舟二十三號太空人乘組地面訓練畫面。朱楊柱（左）、張志遠（右）和 黎家盈（中）在組合體模擬器進行操作訓練。（中國載人航天）

神舟二十三號太空人乘組地面訓練畫面。再生生保系統植物高效培養技術在軌驗證項目操作訓練，圖為張志遠。（中國載人航天）

神舟二十三號太空人乘組地面訓練畫面。載人飛船正常飛行程序-待發段至交會對接段，朱楊柱，張志遠，黎家盈。（中國載人航天）

神舟二十三號太空人乘組地面訓練畫面。圖為叢林生存訓練。（中國載人航天）

神舟二十三號太空人乘組地面訓練畫面。黎家盈進行人船聯試。（中國載人航天）

神舟二十三號太空人乘組地面訓練畫面。圖為水下失重模擬訓練。（中國載人航天）

神舟二十三號太空人乘組地面訓練畫面。圖為水下失重模擬訓練。（中國載人航天）

神舟二十三號太空人乘組地面訓練畫面。張志遠進行人船聯試。（中國載人航天）

神舟二十三號太空人乘組地面訓練畫面。黎家盈進行震動訓練。（中國載人航天）

神舟二十三號太空人乘組地面訓練畫面。黎家盈進行水上出艙訓練。（中國載人航天）

神舟二十三號太空人乘組地面訓練畫面。圖為叢林生存訓練。（中國載人航天）