伊波拉｜中疾控：從民主剛果及烏干達等疫區赴華須監測健康21天

5月17日，世界衛生組織宣佈剛果民主共和國（DR Congo，簡稱民主剛果）與烏干達的本迪布焦（Bundibugyo）的伊波拉病毒病疫情構成「國際關注的突發公共衛生事件」。



5月23日，中國疾控中心宣佈，近期從剛果民主共和國和烏干達等伊波拉疫情風險國家和地區赴華人員，自入境之日起，進行21天自我健康監測。如出現發熱、乏力、頭痛、腹瀉、不明原因出血等症狀，要及時就醫。



5月23日深夜，中疾控微信公號發文稱，深夜發佈緊急防控提示，要求近期從相關疫情風險國家及地區赴華的人員，必須進行為期21天的自我健康監測。

2026年5月20日，在剛果民主共和國東部，當地工作人員準備轉移據稱是死於伊波拉病毒的人的屍體。（Getty）

此外，中國各級各類醫療衛生機構接診時，對有發熱、乏力、頭痛、咽喉痛、嘔吐、腹瀉、不明原因出血等伊波拉可疑症狀者，醫生要主動詢問其境外旅行史、旅居地、可疑接觸史。

若發現自剛果民主共和國和烏干達等疫情風險國家和地區的返華人員、外籍人員，及時向醫院公共衛生科和轄區疾控中心報告。通報指出，以上防控提示也適用於發生伊波拉疫情的新增國家和地區。

世界衞生組織將剛果民主共和國和烏干達爆發的伊波拉病定為「國際關注的突發公共衞生事件」。（新華社）

5月22日，世衛組織宣佈，由於死亡與感染人數持續上升，剛果民主共和國伊波拉疫情的風險評估已上調至最高級別。目前剛果民主共和國有82起確診病例和七起確診死亡病例，有近750起疑似病例和177起疑似死亡病例。