漢坦病毒｜中國大使館：涉疫大西洋郵輪上無中國公民
撰文：盧詩文
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據世界衛生組織通報，一艘在大西洋上航行的郵輪出現漢坦病毒（Hantavirus，又稱漢他病毒）疫情，世界衛生組織表示已有2宗確診個案，另外5宗懷疑個案中，有3人死亡，1人情況危殆已送往南非救治，1人最初有發燒但現已好轉。
當地時間5日晚，中國駐佛得角大使館發表聲明稱「經核實，涉疫郵輪上無中國公民」。
目前，涉漢坦病毒疫情郵輪「洪迪厄斯」號停泊在非洲國家佛得角首都普拉亞港口外海域。中國駐佛得角大使館當地時間5日晚發表聲明說，「經核實，船上無中國公民」。使館同時提醒在佛中國公民加強衛生防範。
世界衛生組織官網顯示，雖然罕見，但漢坦病毒亦可能在人與人之間傳播。世衛流行病學家范克爾克霍夫（Maria Van Kerkhove）受訪時曾稱，「我們知道有些病例之間有過非常密切的接觸，當然也不能排除人傳人的可能，所以作為預防措施，我們目前就是這麼假設的。」
內媒《第一財經》整理，絕大多數漢坦病毒不會人傳人，但南美洲發現的安第斯病毒（Andes virus，漢坦病毒的一種）是唯一的例外，這種傳播通常發生在密切接觸的家庭成員或醫護人員之間。由於該郵輪曾停靠南美港口，專家正在進行病毒測序，以確定是否存在罕見的人際傳播。
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