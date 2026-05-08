漢坦病毒郵輪奪3命　中國探險男驚險避開：與確診者僅差一天同船

近日在大西洋航行的荷蘭郵輪「洪迪厄斯號」（Hondius）爆發漢坦病毒（Hantavirus，又稱漢他病毒）感染群組。世界衛生組織（WHO）7日表示，已在郵輪上發現8宗病例，包括五宗確診和三宗懷疑個案，八人當中有三人死亡，進而引發外界惶恐。



英國廣播電台（BBC）報道，WHO已確認「洪迪厄斯號」第三宗漢他病毒病例，患者是一名瑞士男子，他曾乘坐該郵輪，之後返回瑞士。目前正在蘇黎世一家醫院就診。



5月7日，一名曾乘坐該郵輪的中國探險者接受內地媒體採訪時直言，他與這名瑞典確診男子僅差一天便同船，因他提前一天下船，得以順利避開病毒風險。目前他離開郵輪長達37天，期間沒有出現任何身體不適。



「洪迪厄斯」郵輪停靠在南極。（紅星新聞）

圖為荷蘭旅遊公司Oceanwide Expeditions官網介紹郵輪MV Hondius的圖片。（Oceanwide Expeditions網站圖片）

據《紅星新聞》報道，52歲的陳勇網名「麥克陳猛」，四川宜賓人，是一名環球自駕旅行者。今年3月20日，陳勇和友人登上搭乘「洪迪厄斯號」前往南極，3月31日返回烏斯懷亞港並下船離開，在船上度過12天。

5月6日，瑞士聯邦公共衛生局（FOPH）證實，一名曾參與「洪迪厄斯號」第一段航程（4月1日至24日，由烏斯懷亞前往聖赫勒拿島）的瑞士乘客確診。換言之，即是陳勇前腳下船，這名瑞士乘客後腳便登船，兩人僅僅錯開一天。

幸運男：洪迪厄斯號船上有200人 衛生要求嚴

「我離開郵輪已經37天，期間身體沒有任何不適。」陳勇慶幸自己避開接觸病坦病毒感染者，他介紹船上有醫生，登船要消毒，又指船上房間衛生乾淨，每天都有人打掃。

陳勇介紹，「洪迪厄斯號」是一艘極地探險郵輪，是世界上為數不多前往南極圈的郵輪，總長107.6米、寬17.6米，總噸5590噸，可載客170人，加上工作人員總人數約200人。

（紅星新聞）

他說，在通過南極利馬水道的時候，已有大塊浮冰封堵水道，常規船根本無法通航，但「洪迪厄斯號」具備專業抗冰等級，船長便嘗試從冰道穿行，通過緩慢破冰挪動，最終開闢出通行航道，順利駛入利馬水道。

陳勇花費6萬多人民幣購買入住「洪迪厄斯號」四人間，他指房間每天打掃，衛生條件很好，船上還有專業探險隊及一名駐船醫生。

最後，他說在防疫措施上，「洪迪厄斯」號對衛生極其嚴苛，登陸陸地或者島嶼回船時，乘客必須進沖洗和消毒，以防將南極大陸的細菌或雜物帶上船。

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8宗個案5宗確診3人死亡

據新華網報道，世界衛生組織7日舉行新聞發佈會，表示已在涉漢坦病毒疫情的「洪迪厄斯號」郵輪上發現8宗病例，包括五宗確診和三宗懷疑個案，八人當中有三人死亡，涉及的是漢坦病毒的家族成員、可以人傳人的安第斯病毒，這種病毒主要出現在拉丁美洲。

世衛組織總幹事譚德塞說，目前船上其餘乘客和船員都無出現病徵，不過由於病毒潛伏期最長可達六星期，可能出現更多病例，但引發更廣泛公共衛生風險的機會依然較低。

中疾控拆解漢坦病毒傳播途徑

5月8日，中國疾控中心（中疾控）發表科普文章，詳細講解漢坦病毒相關內容，並指出是次疫情涉及的安第斯病毒，中國境內無自然宿主分佈，也無人類感染病例報告。

文章指，漢坦病毒是一組主要由齧齒動物攜帶的病毒，主要分為腎綜合症出血熱和漢坦病毒肺綜合症，而本次郵輪疫情涉及的是美洲常見的「漢坦病毒肺綜合症」。中疾控指出，此類病毒主要分佈於美洲，初期徵狀為發熱、嘔吐及腹痛，嚴重者會出現休克及急性呼吸窘迫。

漢坦病毒主要經由三種途徑傳播：呼吸道(吸入遭鼠類排泄物污染後形成的有毒氣溶膠)、消化道（食用被帶毒鼠類排泄物污染的食物和飲用水）、接觸傳播（遭帶毒老鼠咬傷，或傷口觸及污染物）。

中疾控特別提醒，雖然漢坦病毒一般不引起人傳人，但本次涉事的「安第斯病毒」曾有極少數人傳人個案，尤其是在長期共同生活的密閉空間內。

中疾控強調，減少與鼠類接觸是防疫首要任務，應保持環境清潔，封堵鼠類進入建築物的開口，避免直接接觸鼠類及其排泄和屍體，在戶外時應避免坐在草叢或鼠洞附近。