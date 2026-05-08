漢坦病毒｜中疾控：本次疫情中國境內無自然宿主，無人類感染病例

據世界衛生組織通報，一艘在大西洋上航行的郵輪出現漢坦病毒（Hantavirus，又稱漢他病毒）疫情，世界衛生組織表示已有2宗確診個案，另外5宗懷疑個案中，有3人死亡，1人情況危殆已送往南非救治，1人最初有發燒但現已好轉。據了解，該涉疫郵輪上無中國公民。



5月8日，中國疾控中心發布科普文章《漢坦病毒是什麼？傳播途徑有哪些？如何預防？》，文中提到，本次疫情涉及的安第斯病毒（Andes virus，漢坦病毒的一種），我國境內無自然宿主分布，也無人類感染病例報告。



中疾控指出，漢坦病毒感染一般不引起人與人之間傳播，日常社交、公共場所普通接觸不會造成病毒傳播。本次郵輪中由安第斯病毒引起的漢坦病毒肺綜合徵，曾有個別人傳人案例報道，尤其是在特定的局部密閉空間中長期共同生活，可能會經密切接觸或氣溶膠吸入患者排出的病原體造成有限傳播。

福州31歲男子感染漢坦病毒 高燒腹瀉休克命危 疑家中寵物鼠惹禍

福州31歲男子感染漢坦病毒。（福建衛生報）

中疾控稱，漢坦病毒感染呈全球性分布，據估計，全球每年發生約20萬例的感染病例。近年來，中國腎綜合徵出血熱發病呈逐年下降的趨勢。 美洲地區每年報告病例200-300例，整體發病呈上升趨勢。本次疫情涉及的安第斯病毒，中國境內無自然宿主分布，也無人類感染病例報告。

中疾控介紹，漢坦病毒是一組主要由嚙齒動物攜帶的病毒，屬於布尼亞病毒綱、漢坦病毒科、正漢坦病毒屬。可引起明確疾病的漢坦病毒有20多種，不同種病毒引起的臨床表現差異顯著。主要分為腎綜合徵出血熱和漢坦病毒肺綜合徵。

其中引起腎綜合徵出血熱（我國也稱流行性出血熱）的病毒，包括漢灘病毒、首爾病毒、普馬拉病毒和多布拉伐病毒等。其中，漢灘病毒主要分布在中國、俄羅斯和韓國，首爾病毒呈全球性分布，在歐洲流行的漢坦病毒主要為普馬拉病毒和多布拉伐病毒。

疑似感染漢坦病毒的患者從「Hondius號」上撤離後接受治療。（X@CBSNews）

腎綜合徵出血熱主要臨床表現即發熱、出血和腎臟損害，發熱早期有「三痛」（發熱、頭痛、腰痛和眼眶痛）和「三紅」（顏面、頸部、前胸出血潮紅），部分出現尿量減少、休克、血小板減少、腎功能衰竭。

引起漢坦病毒肺綜合徵（HPS）的病毒，主要包括新諾柏病毒、安第斯病毒等。這類病毒主要分布於阿根廷、玻利維亞、巴西、智利、厄瓜多爾、巴拉圭、巴拿馬、美國、烏拉圭和委內瑞拉等美洲地區，主要臨床表現為發熱、乾咳、噁心、嘔吐、腹痛和腹瀉等，嚴重者出現呼吸窘迫、休克等。

圖為荷蘭旅遊公司Oceanwide Expeditions官網介紹郵輪MV Hondius的圖片。（Oceanwide Expeditions網站圖片）

中疾控：漢坦病毒有三傳播途徑、減少人與囓齒類接觸是主要策略

中疾控介紹，漢坦病毒傳播途徑為經鼠類動物傳播，包括以下3種方式：第一、呼吸道傳播：吸入攜帶病毒鼠類的尿液、糞便、唾液污染後形成的氣溶膠；第二、消化道傳播：食用被帶毒鼠類排泄物污染的食物、飲用水；第三、接觸傳播：被帶毒鼠類咬傷、抓傷，或破損皮膚、黏膜直接、間接接觸鼠類排泄物及污染物。

中疾控提醒，想要有效預防感染，減少人與嚙齒類動物的接觸是預防漢坦病毒感染的主要策略，有效的措施包括：保持家庭和工作場所清潔，及時清理雜物，避免直接接觸鼠類及其排泄物、屍體；在野外露營、在農田、林區、工地勞作、進入久未有人居住的屋舍，避免接觸各類野生動物及其排泄物或分泌物，避免坐在草叢或鼠洞附近、封堵鼠類進入建築物的開口。

世衛位於瑞士日內瓦的總部外貌。（Reuters）

中疾控提醒，食物（包括糧食、零食、寵物口糧）、飲水應密封儲存在防咬容器內；食用前要充分加熱，飲用水前需煮沸；在老鼠經常出沒的隱蔽角落（如廚房櫥櫃下方、倉庫）放置黏鼠板或捕鼠籠；對嚙齒動物尿液和糞便消毒處理；清理長期閒置的庫房、柴房等場所時，嚴禁乾掃、揚塵，應先佩戴口罩、手套，並用含氯消毒劑噴灑濕潤後再清潔，避免氣溶膠吸入。

此外，更要養成良好的手衛生習慣，觸摸口眼鼻前洗手，不要用未清潔的手抓取食物食用、從事農業、林業、環衛、野外勘探的工作人員，建議接種流行性出血热疫苗。