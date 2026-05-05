漢坦病毒｜大西洋郵輪5宗疑似病例3人死亡　張文宏：傳播路徑異常

據世界衛生組織通報，一艘在大西洋上航行的郵輪出現漢坦病毒（Hantavirus，又稱漢他病毒）疫情，5宗疑似病例，當中3人死亡，1人情況危殆，3人輕症。世衛說，郵輪上未發現鼠蹤，密切接觸者之間可能發生人傳人的情況。世衛稱，漢坦病毒對廣大民眾的風險較低，沒有必要恐慌或實施旅遊限制。



復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏教授則表示，這次郵輪上的疫情暴發引起科學界高度關注，主要原因在於漢坦病毒的傳播路徑異常。



他指出，「漢坦病毒傳播主要通過環境暴露，從嚙齒動物傳到人，但在郵輪這種相對封閉的現代交通工具上暴發較為罕見，具體原因還有待病毒測序的最終結果。」



內地知名防疫專家張文宏2025年獲理工大學評委榮譽教授。（資料圖片）

據了解，涉事郵輪「洪迪厄斯號」由荷蘭旅遊公司Oceanwide Expeditions營運，3月20日從阿根廷烏斯懷亞（Ushuaia）出發，預定5月4日在佛得角（CapeVerde）結束航程。

現在仍有近150人仍被困「洪迪厄斯號」（MV Hondius）上。此前有3人死亡，包括一對荷蘭夫婦和一名德國公民，另有一名英國人情況危殆，在南非接受治療，另有2名出現漢他病毒病徵的人仍留在船上，但相關部門正在進行撤離他們的工作。

《第一財經》報道，根據Oceanwide Expeditions網站報價，「洪迪厄斯號」航線價格從數千美元到2萬多美元不等。例如，由阿根廷烏斯懷亞出發的航程需要22個夜晚，途經福克蘭群島-南喬治亞島-象島-南極洲-南極圈，全程費用22300美元起，是該公司最昂貴的探險航線之一。

根據官網介紹，該公司擁有30年極地探險郵輪經驗，並制訂了處理遠徵船上緊急醫療事件的規程，包括呼吸道病毒感染。

圖為荷蘭旅遊公司Oceanwide Expeditions官網介紹郵輪MV Hondius的圖片。（Oceanwide Expeditions網站圖片）

世衛：雖然罕見，但漢坦病毒亦可能在人與人之間傳播

世界衛生組織官網顯示，雖然罕見，但漢坦病毒亦可能在人與人之間傳播。世衛流行病學家范克爾克霍夫（Maria Van Kerkhove）受訪時曾稱，「我們知道有些病例之間有過非常密切的接觸，當然也不能排除人傳人的可能，所以作為預防措施，我們目前就是這麼假設的。」

《第一財經》整理，絕大多數漢坦病毒不會人傳人，但南美洲發現的安第斯病毒（Andes virus，漢坦病毒的一種）是唯一的例外，這種傳播通常發生在密切接觸的家庭成員或醫護人員之間。由於該郵輪曾停靠南美港口，專家正在進行病毒測序，以確定是否存在罕見的人際傳播。

據公開資料，漢坦病毒有兩種類型，一種主要影響肺部，另一種攻擊腎臟。大多數漢坦病毒感染後會導致腎綜合徵，而一小部分漢坦病毒感染後會引發「漢坦病毒肺綜合症」（Hantavirus Pulmonary Syndrome,HPS）。

美國疾病控制中心的數據顯示，感染這種病毒後初期症狀像流感，隨後會迅速惡化為急性呼吸衰竭，致死率可高達40%。另據加拿大政府統計，全球每年約有200例漢坦病毒引發肺部疾病。

目前，尚無治療漢坦病毒的特效藥物，因此治療重點是支持性護理，包括在嚴重情況下讓患者使用呼吸機。