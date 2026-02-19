諾如病毒︱賴清德遭嘔吐物噴濺　衛福部：傳播風險高　酒精殺不死

賴清德大年初二（18日）在台南「祀典武廟」參拜，但在活動過程中，祀典武廟主委林培火因身體不適嘔吐，波及一旁的賴清德。台媒指林培火自稱感染諾如病毒（台灣稱「諾羅病毒」），外界憂慮賴清德恐也會受感染。



台灣衛福部疾管署發言人林明誠表示，諾如病毒傳播風險確實蠻高的，所幸賴清德所在的場合是一個戶外開放空間，相對安全，感染機會相較密閉空間低。



祀典武廟主委林培火突然身體不適，臉色慘白，嘔吐物大量噴濺而出，波及一旁的賴清德。（影片截圖/keyangboyyyy@threads）

賴清德立即上前關心林培火。（影片截圖/keyangboyyyy@threads）

台媒《聯合報》報道，台灣衛福部疾管署發言人林明誠又表示，諾如病毒傳染的途徑多經由吃進去、吸進去為主，即便衣服、皮膚遭到含有諾如病毒的嘔吐物噴濺，並不會增加感染風險，但仍提醒處理髒污衣物時，必須多加注意。

如何避免感染諾如病毒？

林明誠表示，若要避免感染諾如病毒，需注意五大原則。第一、注意個人衛生，因諾如病毒用酒精是殺不死的，尤其是備餐跟用餐前，一定要用梘液洗手。

第二、食材需充分煮熟，由於諾如病毒無法存活在超過攝氏85度的環境，因此最好食用熟食，甚至冷掉的菜也應翻熱食用，避免交叉污染。

生或未徹底煮熟的蠔是高風險食物，進食受污染及未經煮熟的蠔，可能感染經由食物傳染的疾病，例如諾如病毒、甲型肝炎病毒或其他細菌。（Getty Images）

第三、食用的蔬果一定要洗乾淨。

第四、若家裡有人嘔吐並污染衣物、床單，一定要用濃度5000ppm的漂白水徹底，也就是用漂白水一瓶蓋約20毫升，並加入一公升的清水稀釋消毒。

第五，如果有人在密閉空間、公共場所等人多的地方嘔吐，建議應立即戴口罩，避免吸入病毒，預防飛沫傳染，以降低感染風險。

疾管署：嬰幼兒、年長者、免疫力低下等族群症狀較嚴重

此外，疾管署又發布訊息指出，台灣最近腹瀉群聚接近9成是諾如病毒造成，初一腹瀉就診較除夕增1成5。

疾管署表示，因諾如病毒的傳染力非常強，可藉由排泄物或嘔吐物人傳人，嬰幼兒、年長者、免疫力低下等族群感染後症狀會較嚴重，如有嘔吐或腹瀉等疑似症狀，應在家休息至症狀解除至少48小時。

據早前台媒《ETtoday新聞雲》及《中天新聞網》等報道，在台南市長參選人陳亭妃致詞時，祀典武廟主委林培火突然身體不適，舉起右手掩住嘴巴，但仍擋不住嘔吐物直接噴濺出來，轉身的時候波及站在右邊的賴清德，並噴濺到賴清德身上。

賴清德化身「賴醫生」第一時間上前關心

現場活動一度中斷。面對突發狀況，曾經任職醫生的賴清德看似絲毫沒有在意身上的髒污，隨即化身「賴醫生」，第一時間快步上前關心林培火的狀況，並在現場指揮初步救護。

賴清德隨後在致詞時說明，林培火因為家裡有人染上諾如病毒，有可能因此受影響，情形已經穩定。

事後林培火解釋，家裡近日有人感染諾如病毒，自己也被感染，吐一吐就沒事了。他也還原當時狀況，「是真的憋不住，感到相當抱歉」。