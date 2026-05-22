央視軍事證實「港航天員將搭神舟二十三號升空」　料為警司黎家盈

神舟二十三號發射在即。央視國防軍事頻道官方微博「央視軍事」今日（22日）在官方微博發文證實，香港航天員將搭乘神舟23號飛船升空。此前，外界廣傳入選載荷專家的是警務處警司黎家盈。



值得關注的是，央視軍事發布的影片中有一段香港培僑中學學生的採訪，當中提到「香港的女載荷專家黎家盈老師有望在今年執飛，我作為一名中三學生，也給予我極大的精神震撼」，側面證實此前的消息，但目前尚未正式公布香港航天員身份。



「央視軍事」微博文中寫到，這將是中國載人航天任務首次有香港航天員升空，此次神舟二十三號載人飛行任務標識中包含紫荊花元素，被廣泛解讀為香港航天員即將圓夢太空的「劇透」。

央視軍事發微博證實香港航天員將搭神舟二十三號升空。（微博）

文中指出，「此前，在第四批航天員選拔中，首次選拔了香港航天員，公開信息中其為一位女性載荷專家，曾是一名警隊出身的總督察。香港各界表示，對以多種方式深度參與、服務國家航天事業深感自豪。」

據了解，黎家盈為警務處一名時任女總督察，擁博士學歷的她專長在資訊科技及電腦範圍，加入警隊後一直在特別部門工作。據當時警隊內流傳消息，黎家盈育有3名子女，已在北京接受相關訓練。她於2025年4月獲警方升為警司。

據2024年警隊內流傳消息，入選的香港載荷專家，為時任女總督察（現女警司）黎家盈，她擁博士學歷，專長資訊科技及電腦範圍，已在北京接受相關訓練。

根據計劃，神舟二十三號飛行乘組一名太空人將開展一年期駐留試驗。