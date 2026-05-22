央視軍事證實「港航天員將搭神舟二十三號升空」　料為警司黎家盈

撰文：許祺安
出版：更新：

神舟二十三號發射在即。央視國防軍事頻道官方微博「央視軍事」今日（22日）在官方微博發文證實，香港航天員將搭乘神舟23號飛船升空。此前，外界廣傳入選載荷專家的是警務處警司黎家盈。

值得關注的是，央視軍事發布的影片中有一段香港培僑中學學生的採訪，當中提到「香港的女載荷專家黎家盈老師有望在今年執飛，我作為一名中三學生，也給予我極大的精神震撼」，側面證實此前的消息，但目前尚未正式公布香港航天員身份。

「央視軍事」微博文中寫到，這將是中國載人航天任務首次有香港航天員升空，此次神舟二十三號載人飛行任務標識中包含紫荊花元素，被廣泛解讀為香港航天員即將圓夢太空的「劇透」。

央視軍事發微博證實香港航天員將搭神舟二十三號升空。（微博）

文中指出，「此前，在第四批航天員選拔中，首次選拔了香港航天員，公開信息中其為一位女性載荷專家，曾是一名警隊出身的總督察。香港各界表示，對以多種方式深度參與、服務國家航天事業深感自豪。」

據了解，黎家盈為警務處一名時任女總督察，擁博士學歷的她專長在資訊科技及電腦範圍，加入警隊後一直在特別部門工作。據當時警隊內流傳消息，黎家盈育有3名子女，已在北京接受相關訓練。她於2025年4月獲警方升為警司。

據2024年警隊內流傳消息，入選的香港載荷專家，為時任女總督察（現女警司）黎家盈，她擁博士學歷，專長資訊科技及電腦範圍，已在北京接受相關訓練。

根據計劃，神舟二十三號飛行乘組一名太空人將開展一年期駐留試驗。

神舟二十三發射最後衝刺　救助隊演練撤離：百分百保障航天員安全中國載人航天首批外籍航天員選拔：2名巴基斯坦籍候選對象入選神舟二十一號航天員乘組完成第三次出艙　在軌駐留將延長約1個月
神舟二十三號