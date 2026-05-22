神舟二十三載人飛船任務完成全區合練　進入發射倒計時

5月22日，神舟二十三號載人飛船發射任務組織全區合練。目前，發射任務各系統已完成相關功能檢查，並做好發射前各項準備工作。



《央視新聞》報道，5月22日早上8時30分許，在北京航天飛行控制中心的統一調度下，酒泉衛星發射中心、西安衛星測控中心以及任務各測控站點實施聯調聯控，全面模擬發射準備、發射以及飛行過程中的各種技術狀態和工作過程。

神舟二十三載人飛船任務完成全區合練。（央視）

通過合練，驗證了火箭、飛船、發射場、測控通信等系統設施設備的可靠性，各系統在任務中的銜接水平得到檢驗。同時，對神舟二十三號船箭組合體的功能和技術狀態也進行了驗證。

目前，發射場設施設備狀態良好，後續將按程序進行火箭推進劑加注和發射工作。神舟二十三號載人飛船發射後，將對接於中國太空站核心艙徑向端口。

目前，中國太空站組合體平台工作正常，功能、性能穩定。著陸場系統也陸續展開搜救回收演練，準備迎接神舟二十一號乘組返回。