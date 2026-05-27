港產太空人參與國家航天任務　國台辦：期待兩岸同胞一道探索宇宙

5月24日，神舟二十三號載人飛船發射升空，首位香港太空人黎家盈作為載荷專家隨行升空。

5月27日，國台辦發言人陳斌華就台灣輿論期待台灣青年參與祖國航天事業一事作出回應。他表示，神舟二十三號載人飛船發射成功是全體中華兒女的驕傲，期待未來台灣同胞能與大陸同胞攜手並進，共同探索浩瀚宇宙，實現航天夢想。



5月24日，搭載神舟二十三號載人飛船的長征二號F遙二十三運載火箭在酒泉衛星發射中心點火發射。（新華社）

​​​​5月27日，國台辦舉行例行新聞發布會，有記者提到，首位香港太空人參與國家載人航天飛行任務，引發兩岸民眾熱議，台灣輿論期待未來台灣同胞，特別是台灣青年能一同參與祖國航天事業。

陳斌華表示，發展航天事業、建設航天強國是中華民族不懈追求的航天夢。神舟二十三號載人飛船發射任務取得圓滿成功，是全體中華兒女共同的驕傲與榮耀。

5月24日，神舟二十三號航天員乘組出征儀式在酒泉衛星發射中心問天閣圓夢園廣場舉行。航天員朱楊柱（中）、張志遠（右）、黎家盈在出征儀式上。（新華社）

陳斌華表示，黎家盈博士的太空之旅和勇於挑戰、永不言棄的精神，將激勵香港青少年熱愛投身國家航天事業，認識到有偉大祖國的支持，每個人都可以綻放屬於自己的光彩。

國台辦發言人陳斌華。（國台辦）

陳斌華稱，星河浩蕩，逐夢蒼穹。期待台灣同胞同大陸同胞一道探索浩瀚宇宙，把夢想照進現實。