賴清德執政二周年　國台辦批他不得人心是「台海危機製造者」

賴清德今日（20）日發表就職2週年談話，他稱，這2年內政府一直堅持3原則，包含捍衛民主自由、維持台海和平穩定、發展經濟，促進產業升級。談及兩岸關係，賴清德稱，願在對等、尊嚴原則下展開健康有序交流，但堅決拒絕「以和平包裝統一」的統戰作為。



國台辦發言人朱鳳蓮則批評，賴清德當局種種倒行逆施嚴重違背台灣社會要和平、要發展、要交流、要合作的主流民意，嚴重破壞台海和平穩定，把台灣帶向兵凶戰危險境，充分暴露其冥頑不化的「台獨」本性，充分坐實其是不折不扣的「兩岸和平破壞者」、「台海危機製造者」和「台灣民意背叛者」。



賴清德今日（20）日發表就職2週年談話。（影片截圖）

賴清德提到，維台灣作為國際負責任的一員，願在對等、尊嚴原則下與對岸展開健康有序交流，但堅決拒絕「以和平包裝統一」的統戰作為，強調和平不能僅靠善意或讓步，而須「建立在厚實國力、明確國家意志以及與國際民主夥伴的緊密合作上」。

在經濟發展方面，賴清德指出，政府過去兩年積極改善投資環境，推動產業創新轉型，落實「立足台灣、布局全球、行銷全世界」的經濟戰略。台灣在半導體、AI等關鍵產業已在全球供應鏈中佔據不可取代的地位，2025年全年經濟成長率達8.68%，今年第一季更高達13.69%，人均GDP已超越日韓。

賴清德強調，經濟成長的果實必須全民共享，因此政府擴大社會投資，推動加薪、減稅、住宅支持、長照升級、托育減負及教育投資，並將投入千億元加速中小微企業轉型升級，同時積極應對人口結構、醫療照護、少子女化及能源轉型等挑戰，致力打造一個更安居樂業、繁榮發展、且能全面照顧人民的韌性台灣。

國台辦發言人：「台獨」是絕路，對抗沒有出路

5月20日，國台辦記者會上，針對賴清德上台滿兩年，有記者提問稱，「台灣最新民調顯示，台灣民眾對於賴清德施政不滿意高於滿意度，有51%民眾對其未來表現沒有信心，對此有何評論？」

發言人朱鳳ㄏㄧㄢ答問表示，相關民調充分表明，賴清德上台兩年的所作所為與台灣民眾利益福祉背道而馳，越來越不得人心。

她批評，賴清德當局頑固堅持「台獨」立場，大肆兜售分裂謬論，處心積慮阻撓兩岸交流合作，變本加厲製造「綠色恐怖」；打著所謂「民主」、「和平」的幌子，炮製所謂「民主對抗威權」虛假敘事，煽動兩岸對立對抗。

朱鳳蓮稱，賴清德為一黨一己之私，漠視民生福祉，無視經濟規律，圖謀兩岸經貿「脫鈎」、產業「斷鏈」；濫用司法打壓迫害政治異己，不斷操弄、挑起政治惡鬥；漠視民生疾苦，大肆揮霍民脂民膏，向外部勢力獻媚輸誠，妄圖「倚外謀獨」、「以武謀獨」。

國台辦發言人朱鳳蓮。（國台辦發布）

朱鳳蓮表示，「台獨」是絕路，對抗沒有出路。她強調，祖國統一是任何人任何勢力都阻擋不了的歷史大勢，「我們將堅持一個中國原則和『九二共識』，廣泛團結台灣同胞，堅決打擊『台獨』分裂勢力，反對外來勢力干涉，推動兩岸關係和平發展，推進祖國統一大業。」