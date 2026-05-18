世衛大會WHA連續10年拒絕涉台提案　國台辦：一中原則不可撼動

據《新華社》最新報道，第79屆世界衛生大會18日決定，拒絕將個別國家提出的所謂「邀請台灣以觀察員身份參加世衛大會」的提案納入大會議程。5月18日晚間，國台辦發言人陳斌華表示，這是世界衛生大會連續第10年拒絕個別國家提出的所謂涉台提案，他稱，這再次證明國際社會堅持一個中國原則的基本格局「不容挑戰、不可撼動」。



第79屆世界衛生大會5月18日在日內瓦召開，世衛總幹事譚德塞開幕致辭時稱，於全球衛生問題，所有國家都需要互相合作。他表示，「沒有國家希望依賴別人，所有國家都想要平等，所有國家都想要主權。我們在世界轉捩點的說法已是老生常談，但這是正確的，這是作出改變的時候。」

陳斌華稱，有關決定再次表明，堅持一個中國原則是國際社會普遍共識，是人心所向、大勢所趨、大義所在，國際社會堅持一個中國原則的基本格局不容挑戰、不可撼動；也再次表明，民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，不承認體現一個中國原則的「九二共識」，企圖在台灣地區參加世衛大會的問題上走旁門左道、搞所謂「突破」，此路不通、必遭挫敗。

2026年5月12日，西班牙馬德里，圖爲世衛總幹事譚德塞在記者會上回應問題。（Reuters）

據台灣外事部消息，11個具有「世界衛生組織」（WHO）會員身份的國家，向WHO秘書處提交「邀請台灣以觀察員身份參與世界衛生大會」的提案，要求列入這屆WHA議程的「補充項目」（supplementary item）；瓜地馬拉、聖克里斯多福及尼維斯等國也以通過「友台決議」等方式，持續台灣國際參與發聲。

台灣外事部門負責人林佳龍與衛福部長石崇良本次亦前往日內瓦，表示感謝友盟國家長久以來在WHA案給予台灣的支持，確保台灣的聲音被全世界聽見。