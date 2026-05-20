國台辦回應賴清德就職二周年講話：充斥謊言與欺騙、敵意與對抗

5月20日（周三），賴清德發表就職2周年談話，他稱，這2年內政府一直堅持3原則，包含捍衛民主自由、維持台海和平穩定、發展經濟，促進產業升級。談及兩岸關係，賴清德稱，願在對等、尊嚴原則下展開健康有序交流，但堅決拒絕「以和平包裝統一」的統戰作為。賴清德在記者會上又指中國大陸才是台海和平穩定的破壞者。



對此，國台辦發言人陳斌華表示，賴清德的講話充斥謊言與欺騙、敵意與對抗，其欺騙行為和挑釁行徑必將遭到兩岸同胞和國際社會的堅決反對，注定失敗。



5月20日，賴清德舉行執政2周年記者會並發表談話。（直播截圖)

國台辦：「台獨」與台海和平水火不容

國台辦發言人陳斌華表示，賴清德今天的講話充斥謊言與欺騙、敵意與對抗，頑固堅持「台獨」錯誤立場，宣揚所謂「主權獨立」、「互不隸屬」謬論，渲染「大陸威脅」，升高兩岸對立對抗，蓄意「以武謀獨」、「倚外謀獨」，破壞台海和平穩定，再次坐實其是不折不扣的「兩岸和平破壞者」、「台海危機製造者」。

國台辦發言人陳斌華。（國台辦發布）

陳斌華表示，其一邊繼續鼓吹「台獨」分裂、操弄「反中抗中」，一邊假惺惺宣稱推動兩岸對話交流，妄圖蒙蔽台灣民眾、欺騙國際輿論。這些慣用伎倆已被越來越多台灣民眾看穿看透，其欺騙行為和挑釁行徑必將遭到兩岸同胞和國際社會的堅決反對，注定失敗。

陳斌華表示，台灣是中國的台灣，從來不是一個國家，過去不是，今後更絕對不是。台灣問題是上世紀40年代中國內戰的遺留問題，不管1949年以後台灣地區以什麼方式選舉、選了什麼人，都改變不了台灣是中國一部分的地位，都割裂不了兩岸同屬一個中國的歷史和法理聯結，都打破不了台灣前途只能由包括台灣同胞在內的全體中國人民共同決定的鐵律。捍衛國家主權和領土完整是全體中華兒女的堅定意志，我們決不允許任何人、任何勢力打着任何幌子遂行「台獨」分裂圖謀。

陳斌華表示，「台獨」與台海和平水火不容，是破壞台海和平穩定的罪魁禍首。我們將堅持一個中國原則和「九二共識」，廣泛團結台灣同胞，堅決打擊「台獨」分裂，維護台海和平穩定。祖國終將統一、也必將統一的大潮滾滾向前、勢不可擋！