台灣「急獨」政黨稱可考慮統一　國台辦：願在九二共識基礎上對話

日前，台灣前民視董事長郭倍宏等人所創立的獨派政黨「喜樂島聯盟」在其官網發布「致中共總書記習近平的公開信」，寫到願在特定條件下調整台獨立場，「考慮成為中華人民共和國的一部份」，但前提是「台人治台、高度自治」必須獲得明確且具約束力的承諾與支持，引發熱議。



今日上午（27日），國務院台辦舉行例行新聞發布會，有記者就此提問，發言人陳斌華表示，願在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，同台灣各界別人士對話協商，共同推進祖國統一進程。



記者會上，有記者問，近日，島內「急獨」政黨「喜樂島聯盟」發表公開信，表示願意在「台人治台、高度自治」獲得明確法律承諾條件下調整該黨根本立場，考慮納入中華人民共和國治理框架、參與兩岸統一協商進程，此舉引發島內輿論關注。請問對此有何評論？

陳斌華表示，兩岸終將統一，也必將統一。我們願在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，同台灣各政黨、團體、界別、階層人士就兩岸關系發展和民族未來開展對話協商，共同推進祖國統一進程。

國台辦發言人陳斌華。（國台辦）

據台媒《風傳媒》報道，喜樂島聯盟是台灣獨派大老羅仁貴牧師與前民視董事長郭倍宏等人在2019年所創立，政治意識形態主張台灣獨立。

該篇公開信以中英文版本並陳方式，由主席蕭曉玲署名，宣稱代表台灣人民而來。喜樂島聯盟在公開信中稱，「中國對台澎主權的主張，主要來自『開羅會議』與『波茨坦公告』，盟軍當時承諾戰後將台灣澎湖歸還中國。日本降伏文書中，日方同意履行該內容。這確實構成中國的歷史依據。」

喜樂島聯盟接著指出，「最終確立台澎主權的《舊金山和約》並未將主權讓渡給中國，兩個中國政府也均未簽字。其後的《中日（台北）和約》及《美中三公報》，同樣未明確讓渡台澎主權，美方僅認知中國（北京）對台澎的領土主張。」

台獨派「喜樂島聯盟」推派郭倍宏，投入高雄第六選區的立法委員選舉，街頭四處可見其看板，綠營形同分裂。（張鈞凱攝）

喜樂島聯盟主張，「台澎主權至今仍是真空狀態，中國從未完整取得。中國若有實力，就應直接去找美國理論，而不是持續威嚇手無寸鐵的台灣人民。」同時表示，願意在特定條件下調整台獨立場，考慮成為中華人民共和國的一部份，「但前提是『台人治台、高度自治』必須獲得明確且具約束力的承諾與支持。 」

對於喜樂島的公開信，台灣《中天新聞網》發表評論稱，這是「第一張台獨骨牌倒下」。評論稱，自從美國總統特朗普（Donald Trump，川普）說反台獨之後，外界對賴清德台獨路線是否還走得下去充滿疑慮。該封公開信震驚台灣政壇，「過去墨綠者視台獨為神聖不可侵犯的理想一夕崩塌，未知一向被獨派人士奉為『台獨金孫』的賴清德總統，作何感想？」