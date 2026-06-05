青島網紅白虎｢小孬｣與同類打鬥亡　飼養員違規操作釀禍

5月31日上午，青島動物園兩隻白虎發生肢體衝突，其中一隻網紅白虎「小孬」不幸死亡，「小孬」此前因美貌走紅，被稱為「虎界劉亦菲」。官方通報稱，該事件是工作人員違規操作，將兩隻白虎外放至同一外展區造成老虎打鬥所致。



青島動物園孟加拉白虎「小孬」美貌引起討論。（大眾日報）

5月31日，有遊客反映稱青島動物園孟加拉白虎「小孬」離世。6月4日，青島市市級公園管理服務中心發佈情況通報稱，5月31日上午，青島動物園虎山外展區，兩隻白虎發生打鬥，導致其中一隻傷重不治死亡。

經初步核查，系因飼養員違規操作，將兩隻白虎外放至同一外展區造成。通報指目前有關部門已介入調查，將依規依紀追責問責。不少網民表示十分痛心：「人禍啊，責任心丟哪兒去了！」「一直說着去看她去看她。卻總是一拖再拖，沒想到竟然再也沒有機會了。」

網民在社交平台分享「小孬」的美照。（小紅書）

據此前報道，「小孬」是青島動物園的網紅白虎，曾因美貌獲得網民關注，被稱為虎界劉亦菲。園方飼養員介紹，11歲的小孬是性格靦腆的雌虎，共有5個兄弟姊妹，牠是家族中的長女，另有「兄長」大白和「妹妹」山山，也有不少粉絲。飼養員介紹：「因為她是女孩子，性格較為靦腆，小時候有一點膽小，所以就起了這個名字。」

小孬。（大眾日報）

據介紹，孟加拉白虎是孟加拉虎的一個變種。由於基因突變，導致孟加拉虎原本橙黃色底黑色條紋的毛髮轉變成白底黑紋。孟加拉白虎數量稀少，世界上僅存兩百餘隻，主要分布在美國、英國、印度和中國等，均為人工飼養。