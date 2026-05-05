西湖鴛鴦雛鳥被遊客｢盜走｣辯稱是鴨　義工阻攔：人工飼養易致死

內媒《橙柿互動》報道，5月4日，有遊客試圖將西湖的一隻初生鴛鴦帶走，結果被義工發現。義工報警後，景區職員明確告知遊客，鴛鴦是保護動物不能私自帶走，最終將鴛鴦放生。



西湖初生鴛鴦被遊客｢盜走｣辯稱是鴨子。（橙柿互動）

西湖鴛鴦。（橙柿互動）

5月4日，西湖鴛鴦義工陸建利在查看鴛鴦們的生存狀況時，突然聽到了「噠噠噠」的聲音，疑似小鴛鴦的求救聲。陸建利隨即在附近發現，一名遊客手中的塑膠袋中裝着一隻小鴛鴦。

一路跟着對方走到公園門口後，陸建利向保安求助，該遊客卻辯稱袋中是鴨子，是在附近巴士站購得。陸建利報警後，民警和職員趕到現場，確認袋子裏的確實是剛出窩的新生鴛鴦，景區職員明確告知對方「鴛鴦是保護動物，不能私自帶走」。

隨後，職員將鴛鴦帶走放生，鴛鴦放生後也找到了自己的媽媽。

西湖初生鴛鴦被遊客｢盜走｣辯稱是鴨子。（橙柿互動）

西湖鴛鴦。（橙柿互動）

陸建利稱，這隻小鴛鴦估計是這兩天剛出窩的，要是真被帶走養，肯定活不了。且鴛鴦是國家二級保護動物，私自捕捉可能屬於違法行為，人工飼養極易導致小鴛鴦死亡

西湖初生鴛鴦被遊客｢盜走｣辯稱是鴨子。（橙柿互動）