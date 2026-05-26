台北228公園吉祥物｢鱷雀鱔｣被2男釣起吃掉！兇手竟稱：清除外來種

台北228公園內一隻被視為吉祥物的鱷雀鱔，日前傳出被台灣成大釣魚社成員釣起並吃掉，貼文一出引發爭議。對此，成大釣魚社澄清，2名當事人並非社內成員；而當事人事後也在社群發文道歉，表示「後續若有罰金也會依規定繳納，並且後續也會去參加能幫助社會福利的活動，補償我們的行為」；最新消息，北市府將分別寄出3600元（新台幣，約896港元，下同）的罰單給2名當事人。



這起風波起源於2名男子透過成大釣魚社的社群發文，以「清除外來種」名義，釣走長約1公尺多的鱷雀鱔，再把這條魚帶去熱炒店吃掉，令人感到震驚的是，這條魚已經在228公園生活20多年，如今就這樣被釣走還吃掉，引發爭議。

據悉，這條魚已經在228公園生活20多年：

針對這起事件，成大釣魚社出面澄清，經查證後確認涉事的釣魚及發文者分別為姜某（校外人士）與陳某（已畢業校友），兩人目前均非社團成員。成大釣魚社強調，該社未經兩人同意，兩人卻擅自使用社團帳號進行貼文發布，對於帳號管理上的疏失以及由此造成的外界誤解與不良觀感，社團表示誠摯歉意。

成大釣魚在社交平台發佈道歉聲明（FB@成功大學釣魚社）

值得一提的是，2名當事人不久後也在社群發文道歉，他們表示，由於自身無知且未確認公園相關規範，便將228公園池子裡的魚釣起，誤以為外來種可以自行處置帶走食用，發生這樣的事情，他倆向公園方及所有關心此事的人們致上最深歉意，並特別強調這是個人行為，並非社團活動，未經社團同意或授權，不代表社團立場。

當事人表示，此事件使其深刻體悟釣魚應建立在尊重規範、尊重場域的前提下，不可用自己的方式行動，同時已準備向公園管理方致歉並提早寄出道歉信函。針對可能面臨的罰金，當事人表示：

後續若有罰金也會依規定繳納，並且後續也會去參加能幫助社會福利的活動，補償我們的行為。

北市府公園處指出，依台北市公園管理自治條例第11條，除市政府公告指定地點，不得在公園水池或湖泊內游泳、沐浴、洗滌、網魚、釣魚、銼魚、划船、操作遙控設施、其他遊具或其他污染毒害水質或傷害動植物之行為，對其進行開罰，各處3600元的罰鍰。

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