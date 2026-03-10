北京約談兩大航運巨頭　向航運業釋放關注巴拿馬港口變化的訊號

中國官方分別約談航運巨頭馬士基和地中海航運公司有關負責人，但未提供細節。業內知情人士向《聯合早報》透露，約談主題與巴拿馬爭議港口有關。



中國交通運輸部星期二（3月10日）在網站簡短通告，就國際航運經營行為，星期一分別約談馬士基集團、地中海航運公司有關負責人。中國發改委星期二晚也簡短公告，發改委外資司主要負責人近日先後與地中海航運公司、馬士基集團有關負責人進行工作會談。



知情人士稱，港口運營權變化可能影響船舶靠泊安排和停船優先級，約談兩家運營方或是為確認中國航運和貨物通行正常，並向航運業釋放北京正關注巴拿馬港口變化的信號。

另有業內人士分析，馬士基和地中海航運是全球最大兩家集裝箱船運營商，中國是最大貨主，對航運公司有重要影響力。當前中美圍繞港口等關鍵基礎設施的博弈加劇，北京不希望航運巨頭形成某種政治立場。

巴拿馬最高法院1月裁定，香港長和集團旗下巴拿馬港口公司持有的港口特許經營合約違憲。巴拿馬政府2月正式接管這兩個港口，並暫交由馬士基和地中海航運地中海航運暫運營。

全球航運咨詢公司德魯里（Drewry）董事兼海事顧問主管克里希納（Jayendu Krishna）向《聯合早報》指出，從港口運營和全球航運網絡的角度來看，「長和失去巴爾博亞港和克里斯托瓦爾港的運營權，是由地緣政治引發的事件」。鑒於馬士基和地中海航運本就是這兩個碼頭的重要客戶，「由它們來運營這些碼頭是自然的選擇」。

當前馬士基運營巴爾博亞港，地中海航運運營克里斯托瓦爾港。他說：「兩個碼頭已進入穩定運營階段，預計無論是港口運營還是全球航運網絡，都不會受到明顯影響。」

對中國監管部門約談兩家企業是否出於維護中國貨運利益的考慮，克里希納認為有一定可能，但考慮到地中海航運和馬士基和中國航運企業在很多地方是合作夥伴，他並不認為新港口運營方會對中國船舶有任何歧視性做法，「因為這並不符合任何一方的利益。如果真的發生這種情況，很可能很快就會引發對等反制」。

中國此前對巴拿馬接管港口表示強烈不滿，稱將採取一切必要措施，堅決維護中企權益。長和也啓動國際仲裁，索賠約20億美元。

中國過去20年在全球投資並運營多個港口，被視為可拓展影響力、收集情報、影響供應鏈，甚至為潛在軍事行動提供後勤的工具，引發歐美嚴格審查。

英媒旗下投資研究刊物《外國直接投資情報雜誌》（fDi Intelligence）引述全球數據智庫TS Lombard的觀點指出，其他政府也可能效仿巴拿馬處理爭議港口的方式，通過法律流程重新評估中國企業在港口的投資，從而削弱中國的港口網絡。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

