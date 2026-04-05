萬車級運車船試航　南沙280公頃填海獲批　廣州正力爭成航運樞紐

近日，廣州港南沙港區五期工程項目用海申請獲國務院批准、自然資源部正式批覆。這一重要進展標誌着這項國家「十四五」重大工程取得關鍵節點突破，獲得全面開工建設的「通行證」。與此同時，3月31日，由中船廣船國際為韓國HMM公司建造的10800車LNG雙燃料汽車運輸船（PCTC）1號船在廣州出海試航，這是目前全球在建的首艘萬車級雙燃料汽車運輸船。港口基礎設施持續加碼，高端海工裝備加速躍遷，兩端彼此呼應，正在重塑廣東向海發展的現實路徑。



廣州港南沙港區五期工程用海獲國務院批准

作為國家「十四五」規劃102項重大工程之一，南沙港區五期工程對落實國家戰略、推動區域協同發展具有重要作用。其用海總面積超280公頃，是近年來廣州市獲得批覆的單個新增圍填海用海面積最大的項目。

10800車LNG雙燃料汽車運輸船，在廣州出海試航。（羊城晚報）

廣州南沙港五期獲國務院批准 首艘萬車級運輸船試航▼▼▼

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從具體建設內容看，該項目位於在建的南沙港區國際通用碼頭工程下游，總投資概算144.47億元人民幣，規劃建設4個20萬噸級集裝箱海輪泊位，岸線總長1880米，同步配套15個5000噸級集裝箱駁船泊位，駁船泊位岸線總長1931米。

近年來，廣州港發展勢頭強勁，貨物吞吐量和集裝箱吞吐量年均增長分別超過2000萬噸和100萬標箱，外貿集裝箱班輪航線年均增長15條，樞紐能級持續躍升。

當前，南沙港區作為廣州港核心港區已發展成為廣州建設國際航運樞紐的核心承載區。2025年，廣州港外貿集裝箱佔比超過50%，實現從「內貿第一大港」到「雙循環樞紐」的跨越式躍升。

此外，廣州港另一在建國家重點工程廣州港南沙港區國際通用碼頭項目建設如火如荼，地基處理、水工結構、道路堆場及輔建單體等各項施工任務正按既定計劃穩步推進；同時，碼頭配套的裝卸設備採購項目、數字化系統採購項目均已完成招標，將全力以赴加快設備建造和數字化系統開發的進度，為實現2027年年中一階段投產運營目標做好充足準備。

廣州港方面表示，兩個重點工程項目建成後，與南沙港區現有集裝箱碼頭實現高效協同聯動，將進一步優化南沙港區碼頭整體佈局，持續鞏固和提升廣州港集裝箱幹線港地位，強化廣州國際航運樞紐功能，提檔升級粵港澳大灣區港口群整體國際競爭力，為廣州建設海洋創新發展之都、廣東打造海洋強省持續注入強勁動能，助力粵港澳大灣區更好服務共建「一帶一路」倡議。

近年來，廣州港發展勢頭強勁，樞紐能級持續躍升。（Getty Images）

全球首艘萬車級汽車運輸船出海試航

如果說港口的擴建是向外連接的基礎設施升級，那麼這艘中國製造的巨輪，則代表廣東出海能力的躍遷。

3月31日，10800車LNG雙燃料汽車運輸船（PCTC）1號船在廣州完成出海試航。這是目前全球在建的首艘萬車級雙燃料汽車運輸船，也是中國高端船舶製造能力的一次集中體現。

從運載能力看，該船體總長230米，型寬40米，結構吃水10.5米，航速約19節，在高效運輸與穩定航行間實現平衡。其中14層車庫甲板設計，可靈活裝載電動汽車、氫能源汽車及重型卡車等多元車型，單船最大裝車量達10800輛。按5米一台標準車，所裝載的車首尾相連，超過50公里。

技術層面的突破同樣關鍵。這艘船採用燃油和LNG雙燃料推進系統，配置軸帶發電機，可以一邊航行一邊完成發電，從而達到節能減排的目的。這艘船環保性能卓越，滿足國際海事組織Tier Ⅲ排放標準。

作為高技術、高附加值船型，汽車運輸船的建造難度大、技術含量高。一是需大量採用薄板建造，廣船國際建造團隊攻克了薄板變形控制的難題；二是滾裝設備多，機械化程度高，而且過去這些滾裝設備大都依賴進口，現在實現了國產化。

這艘巨輪的出海，也折射出廣東海洋經濟發展的特點。一端是港口等基礎設施持續強化「硬聯通」，另一端是高端裝備製造加速提升「軟實力」，兩者協同發力，推動廣東更深層次融入全球產業鏈與價值鏈。

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