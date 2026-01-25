U23亞洲盃│官媒：中國隊雖沒有攀上巔峰 但中國足球正在翻越高山
撰文：朱加樟

在U23男足亞洲盃決賽，首次殺入決賽的中國隊以0比4不敵衛冕冠軍的日本隊，奪得亞軍。官媒《人民日報》發表評論文章稱，在本屆賽事，中國隊雖然沒有攀上巔峰，但中國足球正在翻越高山。
文章稱，這場比賽，我們雖然沒能等來那個期待已久的冠軍獎盃，但找回的，卻是中國足球失落已久的、來自球迷的發自內心的尊重，以及那份關乎足球本真的感動。足球本來就該如此，真摯，熱情，永不言棄，也充滿偶然。真正的成長，並非不會跌倒，而是每次跌倒後選擇站起，並且站得更直。
文章稱，新一輪足球改革已有十年，我國科學完整的足球青訓體系逐漸成形，體育場地、教練員數量、青少年足球人口都有大幅增加。參加此次U23亞洲杯的中國球員，正是系統變革後培養出的第一代。而更低年齡段的中國球員，在訓練保障和比賽經驗等方面條件更好，更讓人充滿期待。
文章認為，向下紮根，才能更好向上生長。久違的突破，也啟示中國足球的未來發展方向：堅守青訓根基、秉持務實理念、築牢體系支撐。
文章又指，這場決賽也讓人看見差距。目前我國青少年註冊球員數量尚不足日本的1/7，青訓資源區域發展不均衡、基層教練水平有待提高、球員成長保障機制仍需完善等問題依然存在。
