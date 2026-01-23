U23亞洲盃｜中國足球隊殺入決賽與日本爭冠　場內外交織新仇舊恨

中日雙邊關係因日本首相高市早苗「台灣有事日本有事」言論而僵持，兩國在足球場上也將迎來另一場對決。兩支球隊星期六（1月24日）將在23歲以下男足亞洲盃決賽中碰頭，中國網民盼望青年球隊能一雪前恥，彌補22年前亞洲盃決賽敗給日本隊的遺憾。



受訪學者分析，中日關係當下處於低位，中國球迷很難以「純體育」心態來看待比賽，一場賽事的勝負也不可能改變雙邊關係的結構性矛盾。若中國隊獲勝，短期內可能會緩解民間部分對日負面情感；若失利，則可能加劇部分球迷的對日情緒。

本屆23歲以下男足亞洲盃在沙特阿拉伯吉達舉行。中國隊在不被看好情況下，半決賽戰勝越南，星期六將與日本爭冠。

中國男足多年來在國際賽事表現欠佳，被網民揶揄：「14億人找不到11個能踢球的。」青年球隊這次闖入大決賽，是中國男足各級國家隊時隔22年，歷史性再進決賽，不僅點燃網民對中國足球的熱情，也燃起部分球迷想赴沙特觀賽的衝動。

針對有自媒體稱中國球迷可免票入場，中國駐吉達總領館闢謠，強調所謂「中國人免門票」等均為不實訊息，並呼籲球迷：「文明有序觀賽，展現中國球迷良好形象。」

很多網民在微博上為球隊加油打氣時，都提到2004年中國男足在亞洲盃敗給日本隊的那場球賽。當時決賽在北京工人體育場舉行，日本隊有個進球涉手球爭議，引發中國球迷強烈不滿，大批球迷賽後在球場外與警察起衝突。據報道，他們向警察扔擲礦泉水瓶，還呼籲抵制日貨。

有網民想起那場球賽時感嘆：「當年的我哭得稀里嘩啦，22年後，我們再次打進決賽，對手還是日本隊，機會來了。」另有人說：「當年的遺憾只留存於我們的回憶，那不需要小夥子們揹負和繼承。決賽，我們陪國足再拼一次。」

有人則拔高此次中日球隊交鋒的意義：「這不是一場普通的決賽，是跨越數十年的恩怨對決，是中國足球背水一戰的血性衝鋒！」

海頤智庫日本研究中心主任陳洋向《聯合早報》分析，足球作為世界第一運動，從來都與激情、榮耀、遺憾等強烈情緒緊密綁定，在當前中日關係處於低位、政治互信不足、社會情緒較為敏感的背景下，中國球迷很難完全以「純體育」的心態來看待這場比賽。

他說，2004年亞洲盃決賽失利，至今仍是中國球迷集體記憶中的「情緒節點」，而近年來中日關係在安全、涉台、歷史認知等問題上的緊張，又進一步放大「對日比賽」的情感投射。所以，肯定有部分球迷將此次比賽視為「情緒宣泄口」。

不過，陳洋指出，中國社媒上也有很多理性聲音，有人認可日本青訓體系的成熟；有人強調文明觀賽；更有人聚焦於U23球隊自身的成長：

這恰恰反映中國球迷心態的多元與成熟，既保有對足球競技的熱血熱愛，也在逐漸釐清體育與其他領域的邊界。

至於比賽結果如何影響中日關係，陳洋認為，一場賽事的勝負不可能改變雙邊關係的結構性矛盾或政策走向。

陳洋評估，在民間和輿論層面，若中國隊勝，短期內可能會顯著提振中國球迷的情緒，緩解部分對日負面情感，強化「年輕一代正在追趕甚至超越」的心理認同，對國內輿論氛圍具有一定正向效果。若中國隊敗，則可能加劇部分球迷的挫敗感和對日情緒，網絡空間不排除出現更激烈的情緒表達。

日本創價大學教授林大偉則認為，無論誰勝誰負，只要兩支球隊都能展現體育精神，預計能為中日關係修復創造有利條件，至少有利於推動民間交流。他也說，日本球迷一般在球賽結束後，都會留在現場撿垃圾，日本隊則在更衣室留下千紙鶴表達感謝：「這些都是友好表現。」

中日關係自去年11月鬧僵後，迄今未見起色。日本經濟新聞星期四（1月22日）報道，日本駐重慶領事館總領事一職已空缺逾一個月。報道引述知情人士稱，在上一任總領事調任後，北京延遲迴應日本派遣新任總領事的請求。

中國外交部發言人郭嘉昆同日在例行記者會上回應日媒提問時說：「中方正按程序處理有關事宜。」

