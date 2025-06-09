夏日冰咖啡4大禁忌　揀杯都要小心！氣溫每升10度劣化速度翻倍

炎炎夏日，不少人選擇冰咖啡解暑提神，然而在享受沁涼風味的同時，卻可能因為一些錯誤行為，導致咖啡變質甚至影響健康。日本咖啡專家Kazu整理出「夏季4大冰咖啡NG行為」，提醒民眾在製作與保存過程中務必注意細節，才能喝得安心又美味。



炎炎夏日，不少人選擇冰咖啡解暑提神。（AI生成圖片）

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一、錯誤使用隨行杯：久放恐導致氧化變質

Kazu指出，許多人會將冰咖啡或冷萃咖啡放入隨行杯（如保溫瓶、冷水壺）中長時間攜帶，但咖啡豆在磨製後即會開始氧化，若反覆開關瓶蓋或久置，更容易加速風味劣化。此外，若容器在包包中傾倒，還可能造成咖啡外漏。建議可酌量攜帶、短時間內飲用完畢；但隨行杯也非全然劣勢，不少連鎖咖啡店提供自備杯折扣，仍具有環保與便利性。

二、照搬熱咖啡沖煮法：冰咖啡恐變淡而無味

許多咖啡愛好者在家以手沖方式製作冰咖啡時，仍使用與熱咖啡相同的粉水比例，導致萃取過淡、口感不足。Kazu建議，沖泡冰咖啡時應適度增加咖啡粉用量，例如原本每杯用12克豆，可調整為21至22克，並減少熱水量，以平衡濃度與風味。

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三、豆種選擇錯誤：不只深焙才適合冰咖啡

多數人認為冰咖啡只能使用深焙或極深焙咖啡豆，事實上，近年許多淺焙、果香風味的精品豆也可用於冰飲或冷萃，呈現更豐富層次。若過度受刻板印象影響，恐導致買到不合口味的豆種。Kazu鼓勵民眾打破框架，探索更多冰咖啡的可能性。

四、保存方式不當：炎夏更易劣化

夏季氣溫高，咖啡豆的保存條件與冬天大不相同。研究指出，氣溫每上升10度，豆子的劣化速度可能翻倍。Kazu提醒，高溫潮濕環境不利咖啡豆保存，建議避開陽光直射、密封存放，並於2週內飲用完畢，以維持最佳風味。

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