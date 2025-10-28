內地咖啡店竟是「公廁改造而成」　網上爆紅後秒遭封舖勒令停業

甘肅慶陽正寧縣一間新開張的咖啡店，因「前身是公廁與洗浴中心」而在網上爆紅，但開業不久即被城管貼上封條勒令停業。



官方指出，該建築屬政府補助興建的市政公廁，經營者未經批准擅自改造並更改用途，違反環衛與規劃管理規定，依法被認定為違建處理。

甘肅慶陽正寧縣一間新開張的咖啡店，因「前身是公廁與洗浴中心」而在網上爆紅，但開業不久即被城管貼上封條勒令停業。

公廁爆改咖啡店 開業即貼封條停業：

《封面新聞》報導，「縣城30年的公廁，誰來買咖啡我送誰一杯？」近日，有網友反映，甘肅慶陽市正寧縣一家咖啡店被貼上了封條，而它的前身，則是在當地比較有名的公廁和洗浴中心，有人調侃，難道是因為不允許公廁這樣爆改，才讓它關門的嗎？

當地居民回憶，該建築早年為紅牆白瓦的兩層樓建築，一樓為公廁、二樓為洗浴中心。居民盧先生稱：

小時候就知道這裡是公廁，最近看到掛上咖啡店招牌還挺意外。

不少網友調侃「公廁變咖啡店，味道都不一樣了」，也有人認為「心理上難接受」。

正寧縣住建局與城市管理局表示，該店因與政府合約存在糾紛，且未經審批改造公共設施為商業用途，因此被認定為違建。城管依據相關法規，對其採取查封並要求停止經營。據瞭解，該處公廁原由政府提供土地與資金，由個人代建代營運，協議中明確禁止改變用途，但業者拆除原有設施後將整棟建築裝修為咖啡店。

當地城管部門強調，根據《城市市容和環境衛生管理條例》與《甘肅省城市市容和環境衛生管理辦法》，任何單位或個人不得擅自拆改環衛設施，變更用途須報批核准。該咖啡店未申請用途變更與規劃許可，屬違法經營，目前相關案件仍在進一步處理中。

