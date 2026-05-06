高市早苗澳洲下跪獻花 牛彈琴：為什麼不能去南京雙膝落地
我相信，中國、韓國等很多亞洲國家的朋友，看到這一幕，心頭翻湧的不是感慨，更多是氣憤。
日本首相高市早苗，終於下跪了——5月4日下午，到訪澳大利亞的高市早苗，來到坎培拉的戰爭紀念館，向無名戰士墓「下跪」獻花！
很特別，很突兀，但很高市。
別以為這是她的個人衝動。
重大外交場合的語言和動作，往往都有着精心的設計。
什麼姿勢、什麼時機、讓誰拍、放哪裏，有時更傳遞出很意味深長的信號。
更要看到，這張照片，這幾天一直掛在日本首相官網的首頁。
這才是更值得警惕的地方。
我相信，對於日本在二戰中的種種罪行，日本領導層心知肚明。他們知道日本做過什麼。所以每次去西方，他們都表現得格外謙卑。但出於種種現實考量，他們拒絕向中韓正式道歉，更別提下跪反省。
歷史從不撒謊，可政客總喜歡給歷史戴上精美的面具。
如果日本真的在反省，日本首相當然可以在澳大利亞下跪，但澳大利亞畢竟不是二戰主戰場，日本首相不更應該去韓國、去朝鮮、去中國下跪？為什麼不能去南京，在三十萬死難者的英靈前，雙膝落地？
行動勝於語言。如果真能那樣一跪，中日、韓日關係的堅冰會融化大半，國民之間的對立情緒也會大大緩解。
但高市早苗選擇了不。
她沒有也不可能去中國下跪，去韓國下跪，偏偏去澳大利亞，在一個白人國家的無名戰士墓前，絲滑地跪下、獻花。
這哪裏是反省？這不過是另一種形式的投名狀，向西方展現出日本姿態，並為軍事正常化鋪路。
因為膝蓋的朝向，往往比語言更能暴露一個人的內心。
為什麼是澳大利亞？
在去澳大利亞之前，高市早苗訪問了越南。
在二戰時期，越南也遭到日本侵略，也蒙受了巨大的民族犧牲。
高市會在越南下跪嗎？
絕對不會。
很簡單，即便日本極力拉攏越南，但越南人是亞洲人，日本政客絕對不會下跪。
她只會在澳大利亞下跪，因為澳大利亞是白人國家。日本人很清楚，澳大利亞背後，還站着美國和英國。
這次在澳大利亞，日澳更宣稱達成一系列協議，重點聚焦在關鍵礦產、能源安全、軍事合作。
關鍵礦產是什麼？
主要就是稀土。
兩國公開對稀土出口限制表示「強烈關切」，要通過投資和補貼共同開發。他們還聲稱要牽頭推動「自由開放的印太地區」(FOIP)願景的實現及戰略更新，並進一步加強與志同道合夥伴之間的合作，具體包括「日澳印美」(Quad)、「日美澳」以及「日澳新韓」(IP4)等合作框架。
那些算「志同道合」！？
肯定不包括中國。哦，在這次出訪回國後，高市早苗將在東京接待來訪的菲律賓總統馬科斯。
最後，怎麼看？
還是粗淺三點吧。
第一，日本領導人其實是可以下跪的。
不是不能跪，也不是不想跪，而是要看對象跪。在澳大利亞就能跪，但在更應該下跪的亞洲國家，絕對不能跪。這不是反省，這是算計。在一些日本政客眼裏，歷史沒有被用來反思，而是成了交易的籌碼。
更具諷刺意味的是，這種選擇本身，更透露出日本一些人對西方世界的崇拜、對周邊國家的蔑視。
第二，這與勃蘭特之跪有天壤之別。
1970年，德國總理勃蘭特在華沙猶太人起義紀念碑前，雙膝跪地，震驚世界。勃蘭特事後解釋，他之所以這樣做，因為覺得「語言已失去了表現力」，「僅僅獻上一個花圈是絕對不夠的」。
真正的懺悔不需要觀眾，作秀卻總挑最亮的舞台。勃蘭特跪下，贏得了尊重與和解。高市跪下，換來的卻是亞洲鄰國的憤怒與警惕。這種雙標，做得實在太露骨了一點。你能想像嗎？就好比勃蘭特當年不是跪在猶太人碑前，而是跪在美英公墓前——那將是何等的荒謬。
第三，日本更需要認真補課。
補歷史常識的課，補世界道義的課。忘記歷史意味着背叛，而選擇性記憶則意味着虛偽。一個二戰戰敗國，從來不說「戰敗」，只說「終戰」；靖國神社裏還供奉着眾多甲級戰犯的牌位，軍國主義的幽靈從未散去。
戰後七十多年，日本經濟的崛起，讓人欽佩；日本的軟實力，也不容我們小覷。但不徹底的歷史反省，加上日益躁動的軍事正常化野心，讓周邊國家如何相信——日本不會故伎重演？
在澳大利亞的這一跪，不過是高市外交的一個側影。很多事，她做得出來；很多事，她更有着精心的算計。但歷史總是公正的。時間是最無情的裁判，它會記住每一場表演，也會還原每一段真相。
我相信，總有一天，日本領導人會來到南京，在三十萬死難者的靈前跪下——真誠地跪下。
本文獲新華網副總編輯劉洪創辦的微信公眾號「牛彈琴」授權轉載。