高市早苗澳洲下跪獻花　牛彈琴：為什麼不能去南京雙膝落地

我相信，中國、韓國等很多亞洲國家的朋友，看到這一幕，心頭翻湧的不是感慨，更多是氣憤。



日本首相高市早苗，終於下跪了——5月4日下午，到訪澳大利亞的高市早苗，來到坎培拉的戰爭紀念館，向無名戰士墓「下跪」獻花！



2026年5月4日，日本首相高市早苗於澳洲坎培拉，向澳洲無名戰士墓獻上花圈。（路透社 / Hollie Adams）

2026年5月4日，日本首相高市早苗在位於澳洲坎培拉的澳洲戰爭紀念館，向澳洲無名戰士墓獻上花圈。（路透社）

很特別，很突兀，但很高市。

別以為這是她的個人衝動。

重大外交場合的語言和動作，往往都有着精心的設計。

什麼姿勢、什麼時機、讓誰拍、放哪裏，有時更傳遞出很意味深長的信號。

更要看到，這張照片，這幾天一直掛在日本首相官網的首頁。

這才是更值得警惕的地方。

我相信，對於日本在二戰中的種種罪行，日本領導層心知肚明。他們知道日本做過什麼。所以每次去西方，他們都表現得格外謙卑。但出於種種現實考量，他們拒絕向中韓正式道歉，更別提下跪反省。

歷史從不撒謊，可政客總喜歡給歷史戴上精美的面具。

日本首相高市早苗於2026年5月4日在澳洲坎培拉國會大廈的記者會上，與澳洲總理阿爾巴尼斯並肩發言。（Reuters）

如果日本真的在反省，日本首相當然可以在澳大利亞下跪，但澳大利亞畢竟不是二戰主戰場，日本首相不更應該去韓國、去朝鮮、去中國下跪？為什麼不能去南京，在三十萬死難者的英靈前，雙膝落地？

行動勝於語言。如果真能那樣一跪，中日、韓日關係的堅冰會融化大半，國民之間的對立情緒也會大大緩解。

但高市早苗選擇了不。

她沒有也不可能去中國下跪，去韓國下跪，偏偏去澳大利亞，在一個白人國家的無名戰士墓前，絲滑地跪下、獻花。

這哪裏是反省？這不過是另一種形式的投名狀，向西方展現出日本姿態，並為軍事正常化鋪路。

因為膝蓋的朝向，往往比語言更能暴露一個人的內心。

2026年5月4日，日本首相高市早苗與澳洲總理阿爾巴尼斯於澳洲坎培拉國會大廈的歡迎儀式上自拍。（Reuters）

為什麼是澳大利亞？

在去澳大利亞之前，高市早苗訪問了越南。

在二戰時期，越南也遭到日本侵略，也蒙受了巨大的民族犧牲。

高市會在越南下跪嗎？

絕對不會。

很簡單，即便日本極力拉攏越南，但越南人是亞洲人，日本政客絕對不會下跪。

她只會在澳大利亞下跪，因為澳大利亞是白人國家。日本人很清楚，澳大利亞背後，還站着美國和英國。

這次在澳大利亞，日澳更宣稱達成一系列協議，重點聚焦在關鍵礦產、能源安全、軍事合作。

日本首相高市早苗於2026年5月4日在澳洲坎培拉國會大廈的記者會上，與澳洲總理阿爾巴尼斯並肩發言。（Reuters）

關鍵礦產是什麼？

主要就是稀土。

兩國公開對稀土出口限制表示「強烈關切」，要通過投資和補貼共同開發。他們還聲稱要牽頭推動「自由開放的印太地區」(FOIP)願景的實現及戰略更新，並進一步加強與志同道合夥伴之間的合作，具體包括「日澳印美」(Quad)、「日美澳」以及「日澳新韓」(IP4)等合作框架。

那些算「志同道合」！？

肯定不包括中國。哦，在這次出訪回國後，高市早苗將在東京接待來訪的菲律賓總統馬科斯。

抗日戰爭｜侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館

抗日戰爭｜侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館

最後，怎麼看？

還是粗淺三點吧。

第一，日本領導人其實是可以下跪的。

不是不能跪，也不是不想跪，而是要看對象跪。在澳大利亞就能跪，但在更應該下跪的亞洲國家，絕對不能跪。這不是反省，這是算計。在一些日本政客眼裏，歷史沒有被用來反思，而是成了交易的籌碼。

更具諷刺意味的是，這種選擇本身，更透露出日本一些人對西方世界的崇拜、對周邊國家的蔑視。

日本首相高市早苗（左）2026年5月2日在越南河內會晤越南總理黎明興（右）（Reuters）

第二，這與勃蘭特之跪有天壤之別。

1970年，德國總理勃蘭特在華沙猶太人起義紀念碑前，雙膝跪地，震驚世界。勃蘭特事後解釋，他之所以這樣做，因為覺得「語言已失去了表現力」，「僅僅獻上一個花圈是絕對不夠的」。

真正的懺悔不需要觀眾，作秀卻總挑最亮的舞台。勃蘭特跪下，贏得了尊重與和解。高市跪下，換來的卻是亞洲鄰國的憤怒與警惕。這種雙標，做得實在太露骨了一點。你能想像嗎？就好比勃蘭特當年不是跪在猶太人碑前，而是跪在美英公墓前——那將是何等的荒謬。

第三，日本更需要認真補課。

補歷史常識的課，補世界道義的課。忘記歷史意味着背叛，而選擇性記憶則意味着虛偽。一個二戰戰敗國，從來不說「戰敗」，只說「終戰」；靖國神社裏還供奉着眾多甲級戰犯的牌位，軍國主義的幽靈從未散去。

2014年8月15日，時任自民黨政策研究會主席高市早苗及其他國會議員在日本東京參拜靖國神社。（Getty）

戰後七十多年，日本經濟的崛起，讓人欽佩；日本的軟實力，也不容我們小覷。但不徹底的歷史反省，加上日益躁動的軍事正常化野心，讓周邊國家如何相信——日本不會故伎重演？

在澳大利亞的這一跪，不過是高市外交的一個側影。很多事，她做得出來；很多事，她更有着精心的算計。但歷史總是公正的。時間是最無情的裁判，它會記住每一場表演，也會還原每一段真相。

南京市政府為悼念30萬名死難者，於1982年籌備建立。（歐陽德浩攝）

悼念廣場豎立了一面災難之牆與和平大鐘。（歐陽德浩攝）

我相信，總有一天，日本領導人會來到南京，在三十萬死難者的靈前跪下——真誠地跪下。

本文獲新華網副總編輯劉洪創辦的微信公眾號「牛彈琴」授權轉載。

